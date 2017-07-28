Tutuklu hak savunucularını ziyaret eden avukat: Dışarıda olanları merak ediyorlar

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Avukat Meriç Eyüboğlu, tutuklu hak savunucuları Özlem Dalkıran ve Nalan Erkem’i Bakırköy Cezaevi’nde ziyaret etti.

Aralarında Uluslararası Af Örgütü Türkiye Direktörü İdil Eser’in de bulunduğu 10 insan hakları savunucusu, 5 Temmuz’da gözaltına alınmış, 15 günlük sürenin ardından altısı tutuklanırken, dördü adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Daha sonra ikisi daha tutuklanmış, böylece sayı sekize yükselmişti.

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Hak savunucuları ilk günden bu yana iktidara yakın medya tarafından sayısız kez hedef gösterilmişti. ‘Kötü olma lüksümüz yok’

Bianet’ten Çiçek Tahaoğlu’na konuşan Avukat Eyüboğlu, Erkem ve Dalkıran’ın sağlık sorunları, koğuşların ayrılması gibi bazı sıkıntıları olduğunu belirterek şunları söyledi: “Tüm bunlara rağmen iyiler. Nalan ‘Zaten kötü olma lüksümüz yok’ dedi. Dayanışan herkese selam gönderdiler. İyi olacaklar. Umuyorum bu garabet tutuklama kararı biran önce kalkacak. Hala içimde umut taşıyorum.”

Koğuşlar ayrılmış

Eyüboğlu şöyle devam etti: “Bugüne kadar İdil Eser, Nalan Erkem ve Özlem Dalkıran B2 koğuşunda birlikte kalıyordu. Dün sabah, görüş öncesi üçünü ayırmışlar ve farklı koğuşlara yerleştirmişler. Nalan da Özlem de koğuşa 24. kişi olarak girmiş. Koğuşlar 24 kişilik ama yer olmadığı için iki kişilik ranzalı odalara bir yatak ekleyerek, koğuşları 36 kişiye çıkartmışlar. Cezaevi müdürüyle görüştüm ve tekrar aynı koğuşa yerleştirilmeleri için dilekçe verdim. Umarım birkaç gün içinde bu tuhaf durumdan kurtulacağız.”

Eser’in birinci derece yakını olmadığı için avukat dışında kimseyle görüşemediğini hatırlatan avukat, “Nalan ve Özlem’den ayrılınca da iyice yalnızlaşacak. Cezaevi yönetimine bunu da açıkladık, bu durumun düzeltilmesi önceliklerimizden biri” dedi.

‘Ekrem’in ciddi sağlık sorunları var’

Eyüboğlu, iki hak savunucusunun sağlık durumları hakkında şu bilgileri verdi: “Özlemin kullandığı ilaç vitamin türü bir ilaç olduğu ve rapor sunamadığımız için cezaevi hekimine yazdırıyor ve dışarıdan satın alınıyor. Cezaevinde her şey parayla, parası olmayanın yaşama şansı yok. Şampuandan terliğe her şey kantinden alınmak zorunda. Yani cezaevi küçük bir kapitalist işletme şeklinde çalışıyor.

Erkem’in çok ciddi sağlık sorunları olduğunu aktaran avukat, “Beş tane rapor sunduk. İlaçları çok önemli. İlaçların yanısıra sağlık sorunları sebebiyle rejimine çok dikkat etmesi gerekiyor. Cezaevinin yemekleri acılı ve yağlı olduğu için midesindeki sorunu tetikliyor dedi.

‘Gündemleri Cumhuriyet davası’

İki hak savunucusunun gündeminin Cumhuriyet davası olduğunu ve bu konuda soru sorduklarını belirten Eyüboğlu, “Hepsinin merak ettiği şey, dışarıda neler olduğu. Düne kadar televizyon seyredemiyorlardı, cezaevine gelen gazetelerden gündemi takip etmeye çalışıyorlar” diye konuştu.