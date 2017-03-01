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Tutuklu Grup Yorum üyelerinin tamamı serbest

 

Geçen yılın kasım ayında tutuklanan Grup Yorum üyeleri serbest bırakıldı.

Arşiv Fotoğraf: DHA

Geçen yılın kasım ayında polisin Okmeydanı’nda bulunan İdil Kültür Merkezi’ne düzenlediği operasyonda Grup Yorum üyeleri Ali Aracı, İnan Altın, Selma Altın, Sultan Gökçek, Fırat Kıl, Dilan Poyraz, Helin Bölek, Abdullah Özgün gözaltına alınmış, ardından da tutuklanmıştı.

İstanbul 23’ncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde sabah saatlerinde başlayan duruşmaya CHP milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu ve Mahmut Tanal, sanatçı Edip Akbayram, Ferhat Tunç, şair ve yazar Ataol Behramoğlu da destek için katıldı.

Akşam saatlerinde kararını açıklayan mahkeme, tutuklu Grup Yorum üyelerinin tahliyelerine hükmetti.

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