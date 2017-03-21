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Tutuklu general: Komutan, ‘Darbede var mısınız, yok musunuz?’ diye sordu

 

Darbe girişimine ilişkin İzmir’de görülen davada savunma yapan eski Hava Teknik Okulları Komutanı Tümgeneral Ahmet Cural, bir komutanın kendisi ve beraberindeki generallere “Darbede var mısınız, yok musunuz?” diye sorduğunu söyledi.

Fotoğraf: Reuters

İzmir 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada 15 Temmuz akşamı saat 22.00 gibi korgenera ve tuğgenerallerde hareketlilik gözlemlediğini belirten Cural, yaşananların darbe girişimi olduğuna kanaat getirmesinin ardından birliğini arayarak öğrenci ve erlerin emniyetinin alınması ve olağan olmayan mesajlarla ilgili işlem yapılmaması emrini verdiğini söyledi.

‘Sıra dışı mesaja işlem yapılmaması talimatı verdim’

Cural, şöyle devam etti: “Olanlara ilişkin Hava Eğitim Komutanlığını raporla bilgilendirdim. Yerine vekalet eden tutuklu eski Gaziemir Hava Sınıf Okulları Komutanı Tuğgeneral Ersal Ölmez’e telefonla ulaşarak, ‘Hiçbir sıra dışı mesaja Hava Eğitim Komutanının emri olmadan işlem yapılmamasını, darbecilerin emirlerine uyulmamasını ve özellikle Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep’in direktifleri doğrultusunda hareket etmeleri’ talimatlarını verdim.”

‘Darbeye katılmayacağız’ dedik’

 

Darbeciler tarafından derdest edildiklerini belirten Cural, yaşananları “Takiben odada bulunanların tümü birer birer odanın önüne çıkardılar ve kapının sol tarafında ters kelepçe takıp, koridora yatırdılar. Yere yüz üstü yatılıyken ön taraftan bazı komutanları götürmeye devam ettiler. 15-20 dakika sonra benim de içinde bulunduğu 7-8 kişiyi tekrar odaya kapattılar. Saat 03.00’ten sonra kapı açıldı, silahlı birisi Tümgeneral Fethi Alpay’ı (TSK’dan ihraç edilen eski Hava Harp Okulu Komutanı) getirdi. Önce Fethi Alpay’ın sonra da odadakilerin kelepçelerini çözdüler. Fethi Alpay, ‘Bir grup asker olarak darbe yaptık. Darbede var mısınız yok musunuz?’ diye sordu. Ben ve Tümgeneral Recep Yüksel, ‘Darbeye katılmayacağız.’ diye cevap verdik. Bırakıldığımızda, bizim dışımızdakilerin de serbest kaldığını gördük” diye anlattı.

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