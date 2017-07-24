Kılıçdaroğlu, tutuklu gazetecilere hükümeti kınayarak ‘sahip çıktı’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tutuklu gazeteciler varken Basın Bayramı kutlanamayacağını belirterek, hükümeti ‘kınadı’.

Twitter hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, “Tutuklu onlarca gazetecimiz varken Basın Bayramı’nı kutlayamayız. Basın özgür olana ve ülkece adalete kavuşana kadar mücadele edeceğiz! Basın Bayramı’nı utanç gününe çeviren, işini yapan gazetecileri hapse atan, sansürün en beterini uygulayan AK Parti Hükümeti’ni kınıyorum” diye yazdı.

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Basın Bayramı'nı utanç gününe çeviren, işini yapan gazetecileri hapse atan, sansürün en beterini uygulayan AK Parti Hükümeti'ni kınıyorum. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) July 24, 2017

Kılıçdaroğlu’nun bu ifadeleri, Cumhuriyet gazetesinin 11’i tutuklu 17 çalışanı bugün ilk kez hakim karşısına çıkmışken geldi.