Tutuklu gazetecilerden mesaj var: Özgür günlerde yaşanacak bayramların özlemiyle

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Kurban Bayramı’nın ilk gününde Cumhuriyet ve Sözcü davalarında tutuklu yargılanan gazetecilerle görüştü.

Cumhuriyet’in haberine göre, 11 Eylül’de görülmeye devam edecek Cumhuriyet davasını hatırlatan Yarkadaş “Umarım 11 Eylül’deki duruşma özgürlüklerin miladı haline gelir” dedi.

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CHP’li vekil ayrıca morallerinin ve sağlıklarının iyi olduğunu belirttiği gazetecilerin mesajlarını paylaştı.

‘Mutlulukla yaşayacağımız bayramların özlemiyle’

Bayram mesajında “Kendimi bildim bileli bayramın ikinci günü tüm aile bir araya geliriz” diyen Cumhuriyet’in tutuklu genel yayın yönetmeni Murat Sabuncu şöyle devam etti: “Ne yazık ki iki bayramdır bugünü ailemden uzak yaşıyorum ama tutuklandığımdan beri beni ve gazetecileri yalnız bırakmayan Türkiye’nin dört bir yanındaki halkımız, meslektaşlarımız ve CHP milletvekilleri kocaman bir aile olduğumuzu bize hatırlatarak bugünleri moralli geçirmemizi sağladılar. Özgür günlerde kimseyi ayırmadan ve ötekileştirmeden mutlulukla yaşayacağımız bayramların özlemiyle.”

‘Karanlık günler geride kalırsa nihai karar beraat olacak’

Cumhuriyet yazarı Kadri Gürsel’in mesajıysa şöyle: “11 Eylül’deki duruşmamızdan ve mahkemenin yargılama sonunda vereceği karardan ne çıkarsa çıksın Türkiye adaletin hakim olduğu ve tüm insanların birlikte yaşamayı sürdürebildiği bir ülkeye dönüşerek bu karanlık günleri geride bırakırsa hakkımızdaki nihai kararın beraat olacağından kesinlikle eminim. Çünkü biz sadece gazetecilik yaptık ama yaşadığımız bu Türkiye’de gazetecilik faaliyetlerimizden ötürü suçlandık.”