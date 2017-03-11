Tutuklu gazeteciler için tecride karşı mektup: Uygulanan yasak keyfi

‘Dışarıdaki Gazeteciler’ adıyla bir araya gelen gazeteciler, Kadıköy postanesinden Silivri Cezaevi’nde bulunan gazetecilere mektup ve kartpostal gönderdi.

Eylem, Silivri 9 No’lu Kapalı Cezaevi’nde kalan gazetecilerin hem tecritte tutulmaları hem de mektup alıp göndermelerinin yasaklanmasına karşı düzenlendi.

Postane önünde bir araya gelen gazeteciler, tutuklu gazetecilerin fotoğraflarının bulunduğu pankartlar ile ‘Gazetecilere özgürlük’ yazılı dövizleri taşıdı.

Gazeteci Gülşah Karadağ’ın okuduğu basın açıklamasında gazetecilerin tecrit altında tutulduğuna dikkat çekildi.

Gazetecilere uygulanan yasakların ‘keyfi’ olduğuna vurgu yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: “Haklarında iddianameler hazırlanmadan tutuklanarak, bir nevi ‘peşin yatan’ gazetecilerin tamamen keyfi bir uygulama ile mektup almaları ve göndermeleri yasak. Demir parmaklık altında olmaları yetmezmiş gibi bir de kalemlerine pranga vuruluyor. Fikir ve düşünce özgürlükleri tutsak edilen yazarların, çizerlerin, hukukçuların mektup alma haklarına, mektup yazma haklarına ambargo konuyor.”

Açıklamanın ardından postaneden gazetecilere kartpostal ve mektup gönderildi.

Tutuklu Gazetecilerle Dayanışma Platformu’na göre Türkiye’de 159 gazeteci tutuklu.