Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
          

Tutuklu gazeteciler için tecride karşı mektup: Uygulanan yasak keyfi

 

‘Dışarıdaki Gazeteciler’ adıyla bir araya gelen gazeteciler, Kadıköy postanesinden Silivri Cezaevi’nde bulunan gazetecilere mektup ve kartpostal gönderdi.

Fotoğraflar: Evrensel

Eylem, Silivri 9 No’lu Kapalı Cezaevi’nde kalan gazetecilerin hem tecritte tutulmaları hem de mektup alıp göndermelerinin yasaklanmasına karşı düzenlendi.

Postane önünde bir araya gelen gazeteciler, tutuklu gazetecilerin fotoğraflarının bulunduğu pankartlar ile ‘Gazetecilere özgürlük’ yazılı dövizleri taşıdı.

Gazeteci Gülşah Karadağ’ın okuduğu basın açıklamasında gazetecilerin tecrit altında tutulduğuna dikkat çekildi.

Gazetecilere uygulanan yasakların ‘keyfi’ olduğuna vurgu yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: “Haklarında iddianameler hazırlanmadan tutuklanarak, bir nevi ‘peşin yatan’ gazetecilerin tamamen keyfi bir uygulama ile mektup almaları ve göndermeleri yasak. Demir parmaklık altında olmaları yetmezmiş gibi bir de kalemlerine pranga vuruluyor. Fikir ve düşünce özgürlükleri tutsak edilen yazarların, çizerlerin, hukukçuların mektup alma haklarına, mektup yazma haklarına ambargo konuyor.”

Diken’in eski editörü Tunca Öğreten, 18 Ocak’tan bu yana tutuklu.

Açıklamanın ardından postaneden gazetecilere kartpostal ve mektup gönderildi.

 

Tutuklu Gazetecilerle Dayanışma Platformu’na göre Türkiye’de 159 gazeteci tutuklu.

‘Gazetecilere özgürlük’ demek için: Tecride karşı mektup kampanyası

Tutuklu gazeteci Şık’tan mesaj: Referandum nedeniyle rehin tutulduğumu biliyorum

Hollanda yolcusu Çavuşoğlu’na hatırlatma: Tutuklu gazeteciler için toplanan imzaları da teslim alacak mısınız?

Çağdaş Gazeteciler Derneği’ne göre Türkiye’de 159 gazeteci tutuklu ya da hükümlü

SON HABERLER

Akşam Postası / 11 Mart 2017

1- Hollanda oralı olmadı: Çavuşoğlu’na uçuş izni yok

Hollanda, bugün Rotterdam’a gitmesi beklenen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun uçuş iznini iptal etti.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...