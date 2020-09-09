Tutuklu gazeteciler Barış Pehlivan, Hülya Kılınç ve Murat Ağırel tahliye edildi

Libya’da hayatını kaybeden MİT mensubunun cenaze törenine ilişkin haber yaptıkları gerekçesiyle tutuklu yargılanan gazeteciler Barış Pehlivan, Hülya Kılınç ve Murat Ağırel tahliye edildi.

Fotoğraflar: Twitter

​Pehlivan, ilk yaptığı açıklamada “Bu davada suç yoktu, suçlu yoktu. Bütün gazetecilik yaşamımızı cezalandırma amacı vardı. Hiç kimsenin şüphesi olmasın gazeteciliğe, aynen bıraktığımız gibi adil bir gelecek için yazmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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​Ağırel ise, açıklamasında “Bu davada suçlu yok. Gazeteciliğe aynen devam edeceğim” dedi.

Bugün görülen davada Kılınç, Pehlivan ve Ağırel’le birlikte ‘devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri açıklama‘ suçlamasıyla yargılanan Aydın Keser, Ferhat Çelik, Barış Terkoğlu ve Eren Ekinci beraat etmişti.