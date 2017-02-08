Tutuklu gazeteci Tunca Öğreten’den mektup: Bir umut bekliyoruz

25 Aralık 2016 sabahı eş zamanlı operasyonla gözaltına alınıp 24 gün sonra ‘terör örgütü üyeliği’ suçlamasıyla tutuklanan Diken’in eski editörü Tunca Öğreten, tutukluluğunun 22’nci gününde bir mektup kaleme aldı.

‘DHKP-C üyeliği’ iddiasıyla tutuklanan Öğreten, hâkimlik sorgusunda, isteği dışında Twitter’da bir gruba üye yapıldığını belirterek, “Bu grupta enerji bakanının maillerine ilişkin bir link vardı. Bu linkten mesajları indirdim. Kimseyle paylaşmadım. Yayımlamadım, haber konusu yapmadım. Haber küpürü dışında DHKP-C üyesi dahi görmedim. Ben istesem dahi bu örgüt beni kabul etmez” demişti.

24 günlük gözaltı süresiyle birlikte 46 gündür özgürlüğünden mahrum olan Öğreten mektubuna, “Cumhuriyet gazetesi yazar ve yöneticilerinin tutsaklığının yanında bizimkisinin esamesi elbette okunmaz ama… Bir umut biz de bekliyoruz hakkımızdaki iddianamenin hazırlanmasını” sözleriyle başladı.

‘Ertelediğimiz şeyler bu hücrede dev bir canavara dönüşüyor’

Öğreten mektubuna şöyle devam etti: “Oysa uzun namlulu silahlarla evlerimizi basarken, yüzümüze ‘terörist’ olduğumuzu okuyan polisleri… Nereden, kimden, hangi talimatla geldiği belli olmayan ihbar mektubuyla ilgili komik, akla zarar sorular soran savcılar… Tek bir delile dahi ihtiyaç duymadan tutuklanmamıza karar veren hakim, kendinden ne kadar emin ve aceleciydi.

Hapishanelerin dışında zaman, menziline hızla ilerleyen bir göktaşı gibi. İçerideyse bedeni yavaş yavaş kemiren bir kanser, ölümcül bir hastalık. Bu yüzden ertelediğimiz şeyler, her gece ölüp, her sabah dirildiğimiz bu hücrede dev bir canavara dönüşüyor.

‘Hayır’ diye haykırmak bile geç olabiliyor’

Siz, siz olun; ‘Gerçeğe ayna tutan, haksızlığa karşı sesini yükselten her Türkiye vatandaşı bir gün cezaevini tadacaktır’ diye bilinen ‘ayet-i muktedir’i aklınızdan çıkarmayın. Ve hiçbir şeyi ertelemeyin. ‘Enseyi karartmak’ gibi olmasın ama iş işten geçtikten sonra ‘Hayır’ diye haykırmak bile geç olabiliyor.

Sonrasında benim gibi, sevdiğiniz kadına yazdığınız mektupta şu soruyu sorarsınız: ‘Esarette ve hürriyette, otokraside ve demokraside eşim olmayı kabul eder misin? Benimle evlenir misin Minez Bayülgen?’“

Üç gazeteci tutuklanmıştı

Öğreten’le birlikte gözaltına alınan kapatılan DİHA’nın haber müdürü Ömer Çelik ve BirGün gazetesi çalışanı Mahir Kanaat da ‘örgüt üyeliği’ suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Kapatılan DİHA’nın muhabiri Metin Yoksu, Yolculuk gazetesinin yazı işleri müdürü Eray Sargın ve ETHA’nın sorumlu müdürü Derya Okatan ise serbest bırakılmıştı.