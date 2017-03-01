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Tutuklu gazeteci Tunca Öğreten cezaevinde evlendi: 16 Nisan’a kadar tek ‘Evet’im bu

 

25 Aralık 2016 sabahı eş zamanlı operasyonla gözaltına alınıp 24 gün sonra ‘terör örgütü üyeliği’ suçlamasıyla tutuklanan Diken’in eski editörü Tunca Öğreten, Silivri Cezaevi’nde nişanlısı Minez Bayülgen’le evlendi.

Tunca Öğreten

Silivri Cezaevi’nde bugün gerçekleştirilen nikah töreninde çiftin şahitliklerini avukat Sema Özdemir ile cezaevinden bir gardiyan yaptı. Özdemir, çiftin evlendikten sonra sadece beş dakika görüşebildiklerini belirterek Tunca Öğreten’in yorumunu paylaştı: “16 Nisan’a kadar tek ‘Evet’im bu.”

Tunca Öğreten, önceki mektubunda Minez Bayülgen’e şu sözlerle evlenme teklifinde bulunmuştu: “‘Esarette ve hürriyette, otokraside ve demokraside eşim olmayı kabul eder misin? Benimle evlenir misin Minez Bayülgen?”

Üç gazeteci tutuklanmıştı

Öğreten’le birlikte gözaltına alınan kapatılan DİHA’nın haber müdürü Ömer Çelik ve BirGün gazetesi çalışanı Mahir Kanaat da ‘örgüt üyeliği’suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Kapatılan DİHA’nın muhabiri Metin Yoksu, Yolculuk gazetesinin yazı işleri müdürü Eray Sargın ve ETHA’nın sorumlu müdürü Derya Okatan ise serbest bırakılmıştı.

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