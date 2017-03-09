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Tutuklu gazeteci Şık’tan mesaj: Referandum nedeniyle rehin tutulduğumu biliyorum

Cumhuriyet gazetesinin tutuklu muhabiri Ahmet Şık, cezaevinden ‘Hayır’ dediği bir mesaj gönderdi.

Şık’ın geçen ay görülen Oda TV davasında kızına sarıldığı an… (Fotoğraf: @sinan_karahan)

‘Terör örgütü propagandası’ suçundan tutuklanan Şık, 69 gündür cezaevinde.

Bianet’ten Ekin Karaca’nın haberine göre, eşiyle görüşen Şık şu mesajı gönderdi: “Cezaevinde tutulan pek çok kişi gibi referandum nedeniyle rehin tutulduğumu biliyorum. Bugünün savcılarının da Cemaat’in savcılarından farkı yok. Dışarıda da olsam söyleyeceğim gibi, her türlü dikta rejimine onlar anlayana kadar, her dilde hayır!”

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