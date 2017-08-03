Tutuklu gazeteci Murat Sabuncu, yedi günü yedi ‘özgür arkadaşı’na adadı

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Cumhuriyet’in tutuklu genel yayın yönetmeni Murat Sabuncu, cezaevinden mesaj gönderdi.

Aylar sonra görülen Cumhuriyet davasında diğer yönetici ve yazarlarla hakim karşısına çıkan Sabuncu’nun tutukluluğunun devamına karar verilmişti.

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CHP genel başkan yardımcısı ve İzmir milletvekili Zeynep Altıok, Maltepe Cezaevi’ndeki CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’yla görüşmesinin ardından Silivri Cezaevi’ne giderek gazeteciler Ahmet Şık, Kadri Gürsel, Akın Atalay, Murat Sabuncu, Deniz Yücel ve Gökmen Ulu’yu ziyaret etti.

CHP’li vekilin artardığına göre Sabuncu, “Haftanın her günü için bir mutluluğum var. Yedi özgür arkadaşım üzerinden yedi mutluluk hayali kuruyorum” diyerek ‘haftalık liste’ paylaştı.

Yedi güne yedi isim

Sabuncu, haftanın her gününü, geçen günlerdeki duruşmada tahliye edilen yedi isme adadı.

Pazartesi: Hakan Kara’nın küçük kızı Ada’yla konuştuğu ve onunla sarmaş dolaş oyunlar oynadığını hayal ediyorum.

Salı: Musa Kart’ın meşhur örgütü ‘Ülkenin Tüm Çocukları’ toplantılarını torunlarıyla beraber organize ediyor. Ve mutlu günlerin temellerini atıyor.

Çarşamba: Bülent Utku, çok sevdiğimiz annesi Sebat teyzeyle beraber hayatı ve geleceği konuştuklarını düşüyorum.

Perşembe: Güray Öz, torunun cezaevine sokamadığı kelebekler üzerinde konuşup ve belki de bizi düşünüp ‘Kelebekler özgürdür’ diye anlattığını hayal ediyorum.

Cuma: Kitap eki günü, Turhan Günay, o çok sevdiği kitaplarla kısıtlama olmadan haşır neşir olduğunu biliyorum.

Cumartesi: Önder Çelik, oğlu ve kızıyla mutlu kahvaltı sofrasında otururlarken hayal ediyorum.

Pazar: Mustafa Kemal Güngör’ü annesi Puli teyzeyle geç bir kahvaltıda bizimle geçirdiği günleri gülerek anlattığını hayal ediyorum.

Sabuncu, mesajını şu sözlerle bitirdi: “Kendi aileme gelince; bizler başkalarının mutluluklarıyla mutlu olan insanlarız, her ne kadar içimiz yansa da. Ama Cumhuriyet ama gazetecilik onuru tüm bu sıkıntıları giderecek bir direnç ve dayanışmadır.”

‘Türkiye’nin utancı’

Sözcü’nün tutuklu muhabiri Gökmen Ulu da şunları kaydetti: “Haksız yere ve iftirayla zindana kapatılmış bir gazeteciyim. Benim burada olmam Türkiye’nin utancıdır.”