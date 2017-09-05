Tutuklu gazeteci Aksoy: Çocuklarımın yüzüne bakamayacak bir şey yapmadım

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‘FETÖ’nün medya ayağı’ davasında tutuklu yargılanan gazeteci Murat Aksoy, “Çocuklarımın yüzüne bakamayacak bir şey yapmadım. Alnım açık” dedi.

Aksoy, 18 Ağustos’ta görülen davanın son duruşmasında tutukluluğuna devam edilmesine karar verilen isimler arasındaydı.

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‘Buradan çıkacağım ve yazmaya devam edeceğim’

Evrensel’den Fatih Polat’a konuşan Aksoy sözlerine şöyle başladı: “Tutukluluğum bir cezaya dönüştü. Eğer bu bir suçsa, sadece düşündüğümü ifade ettim ve yazdım. Kimseden talimat almadığım gibi, kimsenin yönlendirmesiyle de yazı yazmadım. Elimde ne bir silah, ne de bir ‘terör örgütü’ne dair bilgi, belge var. Her ay mahkemeye suçsuz olduğuma dair dilekçe gönderiyorum. Geçen hafta da dilekçe gönderdim. Belki olur ya, bu ay sonu özgürlüğüme kavuşurum.”

Son duruşmada tahliye beklediğini aktaran Aksoy, iddianamede yer alan suçlamalara dair delil sunulamadığını belirtti.

Aksoy şöyle devam etti: “Yoğun olarak okuyorum ve Alevilik üzerine bir kitap yazıyorum. Bitmek üzere. Daha çok, Nazım Hikmet’i okuyorum. Ve ‘Demek ki benim fikirlerime de Nazım Hikmet’inkiler gibi değer veriyorlar ki, hapse attılar’ diyorum. Ama, bedenimizi hapsedebilirler, fikirlerimizi asla. Bir gün buradan çıkacağım ve yazmaya devam edeceğim. Moralimi iyi tutmaya çalışıyorum. Vicdanım zaten rahat. Çocuklarımın yüzüne bakamayacak bir şey yapmadım. Alnım açık. Tek pişman olduğum şey, Müslüm Baba’yı geç keşfetmiş olmam. Tüm dostlara, güzel ülkeme selam. Ailem sizlere emanet.”

Tahliye edilip yeniden tutuklanmışlardı

Başka bir ‘FETÖ’nün medya ayağı’ davasında yargılanan sanıklardan 21’i için 31 Mart’ta tahliye kararı verilmişti. Ancak bu kişilerden sekizi tahliye kararına itirazın kabul edilmesi, geri kalanı da yeni soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı çıkarıldıkları için serbest bırakılmamıştı.

Sanıklardan 13’ü, cezaevinden tahliye edilmeden gözaltına alınarak emniyete götürülmüş, iki hafta gözaltında tutulmuştu.

Daha sonra da 21 kişi hakkında tahliye kararı veren mahkeme başkanı İbrahim Lorasdağı, hakimler Barış Cömert ve Necla Yeşilyurt Gülbiçim ve duruşma savcısı Göksel Turan HSYK tarafından açığa alınmıştı.

Haklarında yeni soruşturma başlatılan Atilla Taş’ın da aralarında bulunduğu şüphelilerden 12’si tutuklanmış, biri adli kontrolle serbest bırakılmıştı.