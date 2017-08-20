Tutuklu gazeteci Kadri Gürsel: Demokrasi nöbetini Silivri’de tutmaya hazırım

Tutuklu Cumhuriyet yayın danışmanı ve yazarı Kadri Gürsel, beraat edeceklerine inandığını belirterek, “Demokrasi nöbetini Silivri’de tutmaya hazırım” dedi.

Cumhuriyet’ten İklim Öngel’in haberine göre CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan, Gürsel ve Sözcü gazetesi muhabiri Gökmen Ulu’yla tutuklu bulundukları Silivri Cezaevi’nde görüştü.

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Bircan’ın aktardığına göre Gürsel şu mesajı iletti: “Davamızın 11 Eylül’deki ikinci duruşmasında bize yönelik suçlamaların, hukuksuz, akıl ve mantık dışı olduğunu bir kez daha ve bu kez farklı biçimde göstereceğiz. Sonuç ne olur bilemem ama bu siyasi bir dava. Şundan eminim, bize ve gazeteciliğe yöneltilen siyasi suçlamaları boşa çıkarmak yoluyla hukuku savunacağız. Demokrasi nöbetini Silivri’de tutmaya hazırım. Adaleti çürümüş bir Türkiye’nin bekası tehlikededir. Cumhuriyet davasında sonuç ne olursa olsun elimizde yaşanabilir bir Türkiye kalabilirse bu dava da eninde sonunda beraat edeceğiz, bundan eminim.”

Gürsel, Cumhuriyet’e yönelik operasyonda gözaltına alındıktan aylar sonra diğer tutuklularla birlikte adliyeye çıkarılmış, diğer üç isimle birlikte tutukluluğunun devamına karar verilmişti.

Gökmen Ulu kitap yazıyor

Ulu’nun ise kendisine avukat kısıtlaması dahil sürekli ‘FETÖ’cü muamalesi yapılmasından şikâyet ettiğini, yalnız kalmak zorunda bırakılarak tecrit edildiğini anlattığını ileten Bircan, Sözcü muhabirinin iddianamenin hazırlanmasını beklediğini söyledi.

Bircan, şunları kaydetti: “Ulu, ya iddianamenin yazılmasını ya da tahliyesini talep ediyor. ‘Ya iddianame çıksın görelim ya da benim şu an özgür olmam gerekiyor’ diyor ve adelet istiyor. Ulu, bugüne kadar yaşadıklarını da anlattığı bir kitap hazırlıyor.”

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın tatilini haberleştiren Ulu, Sözcü gazetesine yönelik ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında 26 Mayıs’ta ‘terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek’ ve ‘Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırıya yaradım etmek’ suçlarından tutuklanmıştı.