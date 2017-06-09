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Gazeteci Güven’in iddianamesinden: Haber ve tweet’ler suç sayıldı


 

Cumhuriyet.com.tr Yayın Yönetmeni Oğuz Güven için hazırlanan iddianamenin detayları belli oldu.

Fotoğraf: Cumhuriyet

Güven hakkında ‘terör örgütü propagandası’ ve ‘terör örgütlerinin yayınlarını basmak veya yayınlamak’ suçlamasıyla 10.5 yıla kadar hapis talep edilmişti.

Tek ‘delil’ haber

Hürriyet’ten Ayşegül Usta’nın haberine göre iddianamede, Güven’in sosyal medya hesaplarında, 15 Şubat 2015 tarihli ‘Kandil’den sert tepki silah bırakma beklentisi boş’ ve 10 Mart 2015 tarihli ‘Kandil’de KCK eş başkanları konuştu: Öcalan serbest olmadan silahlar bırakılmaz’ başlıklarıyla Cumhuriyet’in internet sitesinde yayımlanan haberleri paylaştığı belirtildi.

Bununla ‘terör örgütlerinin yöntemlerini meşru gösteren, bildiri veya açıklamaların yayımlanması eyleminin gerçekleştirildiği’ iddia edildi. 

İddianamede şöyle dendi: “Şehit olan Başsavcı, FETÖ ile mücadelede yürüttüğü soruşturmalar neticesi olarak kamyonun biçtiği, bu şekilde görevi dahilinde yaptıklarının ölümünün sebebi olarak gösterilmiştir. Örgütle mücadele eden kamu görevlilerinin uğrayacakları akıbetin belirtildiği ve trafik kazası haberinin aktarılmasında ‘İlk FETÖ iddianamesi’, ‘…biçti’ şeklinde ibarelere yer verildiği anlaşılmıştır.”

‘Toplumda genel direnci kırmaya yönelik’

Sabah’tan Nazif Karaman’ın haberine göre Güven’in “Ya Apo Kandil’e, ya biz İmralı’ya… Ahmet Şık’ın Kandil röportajı” diyerek Twitter hesabından paylaştığı haber de iddianameye girdi.

Tweet’lerde gazetenin linklerine yer verildiğinin belirtildiği iddianamede, Basın kanunu gereği Güven’in internet sitesinde yayınlanan haberlerden cezai sorumluluğu olduğu ifade edildi.

Propaganda iddiasıyla tutuklanmıştı

Güven, 12 Mayıs sabahı evinde gözaltına alınmış, gözaltı gerekçesinin Cumhuriyet’in Denizli başsavcısı Mustafa Alper’in ölümüyle ilgili haberde ‘İlk FETÖ iddianamesini hazırlayan Başsavcı Mustafa Alper’i kamyon biçti’ başlığının kullanılması olduğu ortaya çıkmıştı.

Gözaltı süresi yedi gün uzatılan Güven ‘terör örgütü propagandası’ ve ‘kişinin hatırasına hakaret’le suçlanmış, sorgusunun ardından ‘örgüt propagandası’ iddiasıyla tutuklanmıştı.

Metris Cezaevi’ne gönderilen Güven, kararın ardından, “Bu çürümüşlük karşısında yapacak bir şey yok” demişti.

Haber neydi?

Denizli başsavcısı olarak görev yapan Mustafa Alper ve şoförü Muzaffer Akşehirli, 10 Mayıs’ta merkeze 20 kilometre uzaklıktaki Kocabaş D Tipi İnfaz Kurumu’na gitmek için yola çıkmıştı.

Merkezefendi ilçesi Bozburun Mahallesi Salihağa Mevkii’nde yan yoldan çıkan hafriyat kamyonu, Alper ve Akşehirli’nin bulunduğu araca önce çarpmış, sonra da üzerine devrilmişti.

Alper’in darbe girişiminin ardından ilk iddianameyi hazırlaması ve ‘FETÖ’ soruşturmalarında etkin bir isim olması nedeniyle, suikast şüphesi de gündeme gelmişti.

Cumhuriyet gazetesi, kazayı “İlk FETÖ iddianamesini hazırlayan Başsavcı Mustafa Alper’i kamyon biçti” başlığıyla haberleştirmesinin ardından bazı kesimlerce hedef gösterilmişti.

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