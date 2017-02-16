Tutuklu gazeteci Gürsel’in eşinden Çavuşoğlu’na: Aynı lafları oğlum Erdem’in yüzüne söylesene

Tutuklu gazeteci Kadri Gürsel’in eşi Nazire Gürsel, Türkiye’de haber yazdığı için tutuklu tek bir gazeteci bulunmadığını öne süren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na, 10’uncu yaşına basan oğlu Erdem’i hatırlatarak seslendi: “Aynı lafları Erdem’in yüzüne söylesene!”

Cumhuriyet’in yazar ve yöneticisi 13 kişi, ‘FETÖ/PDY ve PKK/KCK terör örgütlerine üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek’ gerekçesiyle gözaltına alınmış, gazetenin yayın yönetmeni Murat Sabuncu dahil 10 kişi tutuklanmıştı. Son olarak gazetenin muhabiri Ahmet Şık, ‘terör örgütü propagandası’ suçlamasıyla tutuklanmıştı.

İspanyol gazetecilere konuşan Çavuşoğlu, Türkiye’de basın özgürlüğüyle ilgili soruya “Türkiye’de haber yazdığı için tutuklu tek bir gazeteci yok. Eğer varsa kim olduğunu bilmek isterim” diye yanıt vermişti.

Oğlu Erdem’in 10 yaşına girdiğini hatırlatan Gürsel, Twitter hesabından şöyle yazdı: “10 yaşına babasız girecek. ÇOK ÖFKELİYİM. Adını hatırlamadığım bakan “içerdegazeteciyok” vs geveledi. Aynı lafları Erdem’in yüzüne söylesene!”

10 yaşına babasız girecek.ÇOK ÖFKELİYİM.Adını hatırlamadığım bakan "içerdegazeteciyok" vs geveledi.Aynı lafları Erdem'in yüzüne söylesene! pic.twitter.com/47cy6Qq2lb — Nazire Kalkan Gürsel (@NazirekalkanGur) February 16, 2017

Son olarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye’de basın özgürlüğünün Batılı ülkelerden daha çok olduğunu savunmuştu.

Gürsel daha önce, “Türkiye cezaevlerinde salt gazetecilik yaptı diye tutuklu hiçbir kimse yoktur” diyen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a, “Hiçbir gazeteciye ‘Biz seni gazetecilikten içeri attık’ denmez. Mozambik bile olsa. Duruma göre bir suç isnat edilir” sözleriyle tepki göstermişti.

Gazeteci Kadri Gürsel, 103 gündür tutuklu.