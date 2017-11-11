Tutuklu gazeteci Deniz Yücel: Tecrit bir işkence

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Alman Die Welt gazetesinin İstanbul’da tutuklu bulunan Türkiye muhabiri Deniz Yücel, “Tecrit bir işkence” dedi. Yücel, Türk adaletinden adil ve hızlı bir dava talebinde bulundu.

Hakkında herhangi bir iddianame düzenlenmeden ve hakim karşısına çıkartılmadan tutukluluğunun devam etmesi üzerine Yücel’in avukatları nisan ayında AİHM’ye başvurmuştu.

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AİHM de Yücel ile ilgili başvuru kapsamında Türkiye’ye savunmasını sunması için verilen süreyi son kez uzatmış ve son tarih olarak 28 Kasım’ı belirlemişti.

DW Türkçe’nin haberine göre, Alman Die Tageszeitung gazetesinin gönderdiği soruları avukatları aracılığıyla yazılı olarak yanıtlayan Yücel, hızlı dava talebine ilişkin olarak, “Hatta yarın olursa çok iyi olur” dedi.

“Türk tarafının sürüncemede bırakma taktiklerinden sonra, AİHM’nin çabuk davranacağını umuyorum” diyen tutuklu gazeteci şöyle devam etti: “Mahkemenin, başvurularını öncelikli olarak ele alma kararı aldığı ve konuyla ilgili olarak Türk hükümetinden savunma talep ettiği, sayıları da çok olmayan gazeteci ve milletvekillerinin tutuklulukları hakkında bir karar alacağını umuyorum.”

Yücel, hapishane koşullarını ise şöyle değerlendirdi: “Tecrit bir işkence. Durumum aslında iyi olsa da bunun uzun vadede ne gibi sonuçları olacağını kestiremiyorum.”

Tutuklu gazeteci, tecritte tutulmasına rağmen, ‘kendisi ve tutuklu meslektaşları için çaba gösteren çok sayıda insanın varlığı sayesinde, yalnız olmadığını bildiğini’ belirtti.

Ne olmuştu?

Hacker grubu RedHack’in sızdırdığı Enerji Bakanı Berat Albayrak’a ait e-postaların haberleştirilmesiyle ilgili altı gazeteci 25 Aralık 2016’nın gözaltına alınmıştı.

Aynı soruşturmada daha sonra Almanya merkezli Die Welt’in Türkiye muhabiri Deniz Yücel, kendi isteğiyle ifade vermeye gittiği emniyette 14 Şubat 2017’de gözaltına alınmış, daha sonra ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ ve ‘terör propagandası’yapmak suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Yücel’in dosyası aynı soruşturmada tutuklanan Diken’in eski editörü Tunca Öğreten, kapatılan DİHA’nın Haber Müdürü Ömer Çelik ve BirGün gazetesi çalışanı Mahir Kanaat’ten ayrılmıştı.