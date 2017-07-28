Cumhuriyet davasında tutukluluğuna devam kararı verilen gazetecilerden Ahmet Şık’ın annesi Fatma Şık “Haksızlar, hırsızlar dışarıda, benim oğlum içeride” dedi.

‘Burası hukuk devleti değil, guguk devleti’

Davanın görüldüğü Çağlayan’daki adalet sarayının önünde konuşan anne Şık şunları söyledi: “Adalet binası, adalet sarayı yazılan bina adaletsizliklerin, çirkinliklerin, çirkefliklerin yeri. Kesinlikle adalet yok, adalet satılmış. Burası hukuk devleti değil, guguk devleti. Hukuk devleti olsaydı benim oğlum içeride olmazdı. Diğer Cumhuriyetçiler, haklılar içeride olmazdı. Haksızlar, hırsızlar dışarda, benim oğlum içerde. Bu ilk değil ama dimdik ayaktayım. Gıpta ediyorum böyle bir evlat yetiştirdiğim için. Gerçekler yerini bulacak.”

Reklam