Tutuklu gazeteci Ahmet Şık’a Almanya’dan ‘eleştirel gazetecilik’ ödülü

Almanya’da verilen Günter-Wallraff Eleştirel Gazetecilik Ödülü’nün, bu yılki sahipleri gazeteci Ahmet Şık ve Türkçe-Almanca haber portalı taz.gazete oldu.

DW Türkçe’nin haberine göre, Köln merkezli Haber Aydınlatma Girişimi (INA) tarafından verilen, toplam 7 bin 500 avro tutarındaki ödül cuma akşamı düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Silivri Cezaevi’nde 156 gündür tutuklu bulunan Ahmet Şık ve Berlin’den yayın yapan Türkçe-Almanca haber portalı taz.gazete Günter-Wallraff Eleştirel Gazetecilik Ödülü’nü kazanırken, ödülün 5 bin avrosu Ahmet Şık’a, 2 bin 500 avrosu da taz.gazete’ye verildi.

Ödül töreninde konuşan Haber Aydınlatma Girişimi Başkanı Hektor Haarkötter, “Bu ödülle eleştirel gazeteciliğin cezaevi duvarları arasında hapsedilmediğini göstermek istedik” dedi. Açıklamada, Şık’ın cesur ve araştırmacı bir gazeteci olduğu vurgulanırken, tutuklu olduğu süre zarfında da devlete ve sansüre karşı eleştirel tavrı ile dikkati çektiği belirtildi.

Ödülü eşi aldı

Ödülü Ahmet Şık adına eşi Yonca Şık aldı.

Yayın hayatına bu yıl başlayan taz.gazete’nin ise Türkiye’yle ilgili konularda farklı görüşleri güçlendirmek, Türkiye’deki gazetecilerle diyaloğu sürdürmek için çaba gösterdiğine dikkat çekildi. Taz.gazete yazar ve muhabirleri, Türkiye’nin yanı sıra Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden Türkiye’deki güncel gelişmelere ilişkin haberler yayınlıyor.

Üçüncü kez verilen ödülleri, geçen yıl Türkiye’nin Doğu ve Güneydoğu bölgelerindeki gazetecilerle dayanışmak için kurulan gönüllü gazeteci grubu ‘Haber Nöbeti’, önceki yıl ise medyanın haber dilini eleştiren internet portalı ‘Floskelwelle’nin kurucuları Udo Stiehl ve Sebastian Pertsch kazanmıştı.

Ahmet Şık 156 gündür tutuklu

Cumhuriyet’in yazar ve yöneticisi 13 kişi 31 Ekim 2016’da ‘FETÖ/PDY ve PKK/KCK terör örgütlerine üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek’ ve ‘FETÖ/PDY ve PKK/KCK terör örgütlerine üye olmak’ gerekçesiyle gözaltına alınmış, gazetenin yayın yönetmeni Murat Sabuncu dahil 10 kişi tutuklanmıştı.

Gazetenin muhabiri Şık da ‘terör örgütü propagandası’ suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Gazetenin son üç yılda 90 yıllık geçmişinin ve kuruluş felsefesinin tam aksi yönde değişime uğradığı öne sürülen iddianamede, Can Dündar’ın genel yayın yönetmenliğine getirilmesinin ardından gazetenin ‘FETÖ/PDY,’ PKK/KCK ve DHKP-C lehine çalışan bir yayın organına dönüştüğü savunulmuş, zanlıların ‘FETÖ’nün mesajlaşma programı olduğu öne sürülen ‘ByLock’ kullanıcılarıyla görüştüğü yer almıştı.