Tutuklu gazeteci Ahmet Şık: Yarın ‘RETÖ’ davası olsa ben yine tutuklanırım

CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel, Silivri Cezaevi’nde konuştuğu tutuklu gazetecilerin mesajlarını paylaştı.

Sertel, Cumhuriyet gazetesine yazdığı yazıda, Silivri Cezaevi’ne CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan’la beraber gittiğini ve tutuklu gazetecilerle ayrı ayrı görüşmek zorunda kaldıklarını yazdı.

CHP’li vekil, yazısında, tutuklu gazetecilerin tek tek aktardıklarını da kaleme aldı.

Sertel, ‘FETÖ’, PKK ve DHKP-C üyeliği gerekçesiyle tutuklandığını hatırlattığı Ahmet Şık’ın ifadelerini paylaştı: “Yarın RETÖ davası olursa ben yine tutuklanır buraya getirilirim. Referandumda ‘Evet’ çıkması için Türkiye’de her türlü oyun oynanabilir, insanlara her türlü tuzak kurulabilir. Aman azami dikkat.”

Gürsel’den tek istek

Sertel, Cumhuriyet yazarı Kadri Gürsel’in ise iddianamenin bir an önce hazırlanmasını talebini iletti: “Hukuk ve demokrasi mücadelesi beni burada hep aynı şeyi söylemeye mecbur ediyor. Sayın savcı, hakkımızdaki iddianameyi bir an önce yazın ve maruz bırakıldığımız yargısız infaza son verin. Varsa delillerinizle mahkemede hesaplaşalım.”

Kitap sayısı 3 bin 600

Cumhuriyet Kitap Genel Yayın Yönetmeni Turhan Günay’ın Silivri’deki kitap sayısını artırmanın telaşı içine girdiğini vurgulayan Sertel, daha önce 1745 olan kitap sayısının 3 bin 600’e ulaştığını ve kitapçılardan hala kitap geldiğini vurguladı.

‘Gelen mektuplar verilmiyor’

Sertel, Cumhuriyet gazetesi avukatlarından Bülent Utku’nun cezaevi yasaklarının ağırlaştırılmasından duyduğu sıkıntıyı da kaleme aldı: “Kendileri mektup yazamadığı gibi, gelen mektupların da kendilerine verilmediğini anlatıyor. Avukatlığı süresince böyle bir durumun ilk kez yaşandığını, hukukçuların tutukluları haftada bir kez ve yalnızca bir saat ziyaret edebildiğini vurguluyor. ’12 Eylül koşullarında bile mektup yasağı uygulanmamıştı’ diyor. Utku’nun diğer dile getirdiği durum iddianamenin hazırlanması sırasında geçen sürenin yargısız infaz olarak değerlendirildiğini söylüyor.”

Ne olmuştu?

Cumhuriyet’in yazar ve yöneticisi 13 kişi, ‘FETÖ/PDY ve PKK/KCK terör örgütlerine üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek’ gerekçesiyle önceki pazartesi sabahı gözaltına alınmıştı.

Muhasebe müdürü Günseli Özaltay ve eski muhasebe müdürü Bülent Yener serbest bırakılırken yazarlar Aydın Engin ve Hikmet Çetinkaya ise yaşları göz önüne alınarak adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Gözaltına alınan yazar ve yöneticilerden dokuzu tutuklanmıştı: Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu, Yayın Danışmanı Kadri Gürsel, Kitap Eki Genel Yayın Yönetmeni Turhan Günay, Cumhuriyet Vakfı yönetim kurulu üyeleri Musa Kart (karikatürist), Güray Tekin Öz (yazar), Hakan Karasinir (yazar) ve Mustafa Kemal Güngör, Önder Çelik ve Bülent Utku.

Gazetenin İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay da Almanya dönüşü önce gözaltına alınmış, ardından da tutuklanmıştı.