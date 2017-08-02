Tutuklu gazeteci Ahmet Şık: Haklı olduğumuz için güçlüyüz, korkmayacağız

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Tutuklu Cumhuriyet muhabiri Ahmet Şık, cezaevinden mesaj gönderdi: “Korkmayacağız, haklı olduğumuz için güçlüyüz.”

Aylar sonra görülen Cumhuriyet davasında diğer yönetici ve yazarlarla hakim karşısına çıkan Şık’ın tutukluluğunun devamına karar verilmişti.

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CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, önce Maltepe Cezaevi’nde bulunan partinin İstanbul milletvili Enis Berberoğlu’nu ziyaret etti, ardından gazetecilerin tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’ne gitti.

CHP’li vekil burada tutuklu Cumhuriyet’çiler Ahmet Şık, Kadri Gürsel, Akın Atalay ve Murat Sabuncu ile Sözcü muhabiri Gökmen Ulu’yu ziyaret etti.

Sarıbal’ın aktarımına göre gazeteci Ahmet Şık cezaevinden şu mesajı gönderdi: “Haklıyız, başımız dik, haklı olduğumuz için güçlüyüz, direnmeye devam edeceğiz. Bu dava hukuki bir dava değildir. Hukuk bizim suçlu olmadığımızı biliyor. OHAL ve KHK’lar eliyle bizleri sindirebileceklerini, korkutacaklarını sanıyorlarsa yanılıyorlar. Korkmayacağız, sesimizi daha da arttıracağız. Doğruları söylemeye daha fazla, daha yüksek sesle devam edeceğiz, Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet!”

‘Saray’dan talimat’

Yazılı açıklama yapan CHP’li Sarıbal, tutuklu gazetecilerin haklı olduklarını bildiklerini ifade ederek, tümünün 11 Eylül’deki duruşmada tahliye edilmeyi beklediklerini söyledi.

“Ahmet Şık yaptığı tarihi savunmasıyla zaten bu mahkemeye gereken dersi vermiş ve onları tarih önünde adeta yargılamıştır” diyen CHP’li vekil, Şık’ın, tutukluluğa devam kararının ‘Saray’dan talimatla geldiğini söylediğini aktardı.

Sarıbal, şunları kaydetti: “Saray ve yandaşları Ahmet Şık başta olmak üzere, yandaş olmayan gazetecileri hapse atarak susturacağını, sindireceğini zannetti. Ama öyle olmadığını, mahkemede hem kendilerinin hem de o kurdukları yandaş saray mahkemesinin yargılandığını gördüler. Buna tüm dünya şahit oldu. Gerçek gazetecileri, Ahmet Şık’ı içeri atarak susturamazlar, susturamayacaklar.”