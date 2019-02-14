Tutuklu ETHA muhabiri Demirci şartlı tahliye edildi

Terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla geçen yıl tutuklanan Alman vatandaşı ve Etkin Haber Ajansı (ETHA) muhabiri Adil Demirci şartlı tahliye edildi.
Der Spiegel’de yer alan habere göre 10 aylık tutukluluktan sonra Demirci bugün gerçekleşen ikinci duruşmada şartlı tahliye edildi. İstanbul ve ülke dışına çıkış yasağı bulunan Alman vatandaşı gazetecinin mahkemesi nisan sonunda devam edecek.
İstanbul’da görülen davaya Almanya Başkonsolosu Michael Reiffenstuel, Sosyal Demokrat Parti’den (SPD) Rolf Mützenich ve Alman gazeteci Günter Wallraff gözlemci olarak katıldı.
Köln’de sosyal hizmet görevlisi olarak da çalışan Demirci geçen yıl nisan ayında bir aile ziyareti için Türkiye’de bulunduğu dönemde tutuklanmıştı. Demirci Silivri Cezaevi’nde yatmaktaydı.