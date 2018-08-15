Tutuklu eski MİT’çi Altaylı’nın kızı: Tek kişilik hücrede, korkuyoruz

Ankara merkezli ‘FETÖ’ soruşturmasında yaklaşık bir yıldır tutuklu bulunan eski MİT mensubu Enver Altaylı’nın kızı “Tek kişilik hücrede, başına bir şey gelmesinden korkuyoruz” dedi.

1968’de MİT’te çalışmaya başlayan Altaylı’nın Gülen Cemaati lideri Fethullah Gülen’e yakın bazı isimlerle bağlantısı olduğu öne sürülmüştü. 1980’li yılların başındaki ‘FETÖ’ yapılanmasıyla ilgili sorgulandığı öğrenilen 73 yaşındaki Altaylı, 27 Ağustos 2017’den bu yana tutuklu.

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Deutsche Welle’nin haberine göre Alman haber ajansı dpa’ya konuşan Enver Altaylı’nın kızı Zehra Der, Alman hükümetinin babası ve Türkiye’de tutuklu tüm Alman vatandaşları için Ankara’ya baskı yapmaya devam etmesini umduğunu söyledi.

Dosyaya bakan savcının üçüncü kez değiştirildiğini ve bu nedenle sürecin sürekli uzadığını belirten Der, babasının tek kişilik hücrede tutulduğunu ve halen hakkında bir iddianame hazırlanmadığını aktardı. Der, babasının cezaevi koşullarında ciddi sağlık sorunları yaşadığına dikkat çekerek tutukluluk koşullarının hafifleştirilmesini talep etti.

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“Tek kişilik hücrede, başına bir şey gelmesinden korkuyoruz” diyen Der, babasının yüksek tansiyon ve mide sorunları yaşadığını kaydetti.

Der’in daha önce Alman haber ajansı dpa’ya yaptığı açıklamaya göre hukukçu Enver Altaylı, Antalya’da turizm alanında çalışıyordu. Altaylı, kendi ifadelerine göre, 1968 yılında MİT tarafından Doğu Avrupa hukuku konusunda araştırmalar yapmak üzere Almanya’ya gönderilmişti.