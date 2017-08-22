Tutuklu eğitimcilere destek eyleminde kolu kırılan Gülsüm Elvan’dan suç duyurusu

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Açlık grevindeki tutuklu eğitimcilere destek eyleminde ters kelepçelenip kolu kırılan Gülsüm Elvan polisler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça’ya destek vermek için 11 Ağustos’ta Kadıköy’de yapılan eyleme, polisin gaz fişeğinin isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden Berkin Elvan’ın annesi Gülsüm Elvan ile ablası Özge Elvan da katılmıştı.

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Polisin müdahale ettiği eylemde ters kelepçe takılan anne Elvan’ın kolu kırılmış, abla Elvan da gözaltına alınmıştı.

Polislerden şikayetçi oldular

Gülsüm Elvan ile Özge Elvan, polisler hakkında bugün suç duyurusunda bulundu.

Avukatları Can Atalay ve Çiğdem Akbulut’la İstanbul’daki Çağlayan adliyesine gelen Elvan ailesi, savcılığa verdikleri dilekçelerinde, şikayetçi oldukları polislere kamu davası açılmasını istedi.

Adliye önünde gazetecilere konuşan Gülsüm Elvan’ın eşi Sami Elvan, eşinin kolunun polisler tarafından kırıldığını söyledi.

‘İçeride erimelerine izin vermeyeceğim’

Gülsüm Elvan da ilk olarak Gezi Parkı eylemleri sırasında hayatını kaybeden Ethem Sarısülük’ün davası sırasında hedef gösterildiklerini belirterek, polislerin kendilerine “Sıra sizde” dediğini öne sürdü.

Elvan, şunları kaydetti: “Kurban Bayramı geldi, çocuklar şimdi el öpecek. Bırakın Semih ve Nuriye’yi de onlar da annelerinin elini öpsün. Benim çocuğumu hastanede erittiler, ben onların içeride erimesine izin vermeyeceğim. Ben onlar serbest bırakılıncaya kadar mücadeleye devam edeceğim.”