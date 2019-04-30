Diken

Yaramazlara biraz batar!

Tutuklu Cumhuriyet’çilerin infazın durması talebine ret

Kandıra Cezaevi’ne giren altı Cumhuriyet’çinin infazın durdurulması talebi reddedildi.

Tutuklanan Cumhuriyet’çiler… Soldan sağa: Önder Çelik, Emre İper, Musa Kart, Mustafa Kemal Güngör, Hakan Kara, Güray Öz.

Geçen yılın nisan ayında sonuçlanan davada beş yılın altında ceza alan sekiz eski Cumhuriyet gazetesi çalışanından altısı, geçen günlerde cezanın kesinleşmesi üzerine tutuklanarak Kandıra Cezaevi konmuştu. Avukatları, altı ismin cezaevinden çıkması için infazın durdurulmasını talep etmişti.

Reklam

Medyascope’tan Canan Coşkun’un haberine göre mahkeme, itirazı dün reddetti.

Mahkeme, infaz sürecinin başladığını belirtirken, altı kişi hakkındaki cezanın infazında duraksama ve kanuni bir değişiklik olmadığını kaydetti.

Kararda, bir üst mahkemeye itiraz yolunun açık olduğu ifade edildi.

Reklam

‘Cumhuriyet davası’nda mahkeme infazın durdurulmasını görüşüyor

Cezası kesinleşen Cumhuriyet’çiler cezaevine girdi!

Cumhuriyet davası kararı UYAP’a yüklendi, infaz süreci başladı

Cumhuriyet davasında yedi hapis cezası onandı: Altı gazeteci tekrar hapse girecek

‘Cumhuriyet davası’nda gazeteci ve yazarlara ceza yağdı


SON HABERLER

350 gramlık Ramazan pidesi 3 lira

Fırıncılar Federasyonu, Ramazan pidesinin İstanbul’da 350 gram olarak 3 liradan, Ankara’da ise 300 gram olarak 2.5 liradan satılacağını açıkladı.

Krizantem tahtında devir-teslim zamanı: Japon İmparatoru çekildi

İleri yaşı ve sağlık soruları nedeniyle görevini layıkıyla yapamadığı için tahtı oğluna devretme kararı alan Japon İmparatoru Akihito bugün tahttan çekildi. 1817’den beri kendi isteğiyle tahttan inen ilk Japon İmparatoru olan 85 yaşındaki Akihito’nun oğlu Prens Naruhito yarın tahta çıkacak.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...