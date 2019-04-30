Tutuklu Cumhuriyet’çilerin infazın durması talebine ret

Kandıra Cezaevi’ne giren altı Cumhuriyet’çinin infazın durdurulması talebi reddedildi.

Tutuklanan Cumhuriyet’çiler… Soldan sağa: Önder Çelik, Emre İper, Musa Kart, Mustafa Kemal Güngör, Hakan Kara, Güray Öz.



Geçen yılın nisan ayında sonuçlanan davada beş yılın altında ceza alan sekiz eski Cumhuriyet gazetesi çalışanından altısı, geçen günlerde cezanın kesinleşmesi üzerine tutuklanarak Kandıra Cezaevi konmuştu. Avukatları, altı ismin cezaevinden çıkması için infazın durdurulmasını talep etmişti.

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Medyascope’tan Canan Coşkun’un haberine göre mahkeme, itirazı dün reddetti.

Mahkeme, infaz sürecinin başladığını belirtirken, altı kişi hakkındaki cezanın infazında duraksama ve kanuni bir değişiklik olmadığını kaydetti.

Kararda, bir üst mahkemeye itiraz yolunun açık olduğu ifade edildi.

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