Tutuklu Cumhuriyet’çilere destek çağrısı: Sansürlenen hepimizin hayatı

Öte yandan gazetecilik örgütleri duruşma öncesi dayanışma ve destek mesajları yayınladı.

Türkiye Gazeteciler Sendikası, duruşma gününde saat 08.30’da Şişli’deki gazete binası önünde buluşarak Çağlayan adliyesine yürüyeceklerini duyurdu.

DİSK Basın-İş de saat 09.00’da adliye önünde bir araya gelme çağrısı yaptı.

Aylar sonra duruşma…

Cumhuriyet’in yazar ve yöneticisi 13 kişi, 31 Ekim 2016’da ‘FETÖ/PDY ve PKK/KCK terör örgütlerine üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek’ ve ‘FETÖ/PDY ve PKK/KCK terör örgütlerine üye olmak’ gerekçesiyle gözaltına alınmış, gazetenin yayın yönetmeni Murat Sabuncu dahil 10 kişi tutuklanmıştı.