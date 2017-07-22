Tutuklu Cumhuriyet’çilere destek çağrısı: Sansürlenen hepimizin hayatı

Cumhuriyet’in tutuklu çalışanlarının 24 Temmuz’daki duruşmasının öncesinde, video kampanyayla dayanışma çağrısı yapıldı.
Tutuklu gazeteciler için hazırlanan videolar, sosyal medyada ‘#iftiralarakarşıgazetecilik’ etiketiyle dolaşıma sokuldu.
Videolarda sansüre karşı gerçekleri savunan bir gazetecilik anlayışının önemine vurgu yapılıyor.
‘Haber alma hakkın insan hakkıdır’
haber alma hakkınıza sahip çıkın #iftiralarakarşıgazetecilik #gazeteciliksuçdeğildir pic.twitter.com/3n9CAGxQim
— Mirgun Cabas (@MirgunCabas) 22 Temmuz 2017
‘Sansürlenen hepimizin hayatı’
Gazetelerin, gazetecilerin susturulmasına sessiz kalma#İftiralaraKarşıGazetecilik yapanların yanında ol pic.twitter.com/HlSxC8MrfF
— elif ılgaz (@elifilgaz) 22 Temmuz 2017
‘Sadece gazeteciler değil haber alma hakkın da hapsediliyor’
Haber alma hakkına sahip çık. Gazetecilik özgür değilse hiç birimiz özgür değiliz #İftiralaraKarşıGazetecilik pic.twitter.com/Yax5KAdXIa
— yonca (@yoncaverdioglu) 22 Temmuz 2017
Yaklaşık iki ay sonra da muhabir Ahmet Şık, ‘terör örgütü propagandası’ suçlamasıyla tutuklanmıştı.
Cumhuriyet soruşturması sonunda hazırlanan iddianamede, gazetenin son üç yılda 90 yıllık geçmişinin ve kuruluş felsefesinin tam aksi yönde değişime uğradığı öne sürülmüştü.
İddianamede, Can Dündar’ın genel yayın yönetmenliğine getirilmesinin ardından gazetenin ‘FETÖ/PDY’, PKK/KCK ve DHKP-C lehine çalışan bir yayın organına dönüştüğü savunulmuş, gazetecilerin ‘FETÖ’nün mesajlaşma programı olduğu öne sürülen ‘ByLock’ kullanıcılarıyla görüştüğü iddiaları yer almıştı.
İddianamenin çıkmasının ardından gazetenin muhasebecisi Emre İper de tutuklanmıştı.
Gazetecilerin ilk duruşması 24 Temmuz’da.