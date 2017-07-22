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Tutuklu Cumhuriyet’çilere destek çağrısı: Sansürlenen hepimizin hayatı

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Cumhuriyet’in tutuklu çalışanlarının 24 Temmuz’daki duruşmasının öncesinde, video kampanyayla dayanışma çağrısı yapıldı.

Fotoğraf: @SezinOney

Tutuklu gazeteciler için hazırlanan videolar, sosyal medyada ‘#iftiralarakarşıgazetecilik’ etiketiyle dolaşıma sokuldu.

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Videolarda sansüre karşı gerçekleri savunan bir gazetecilik anlayışının önemine vurgu yapılıyor.

‘Haber alma hakkın insan hakkıdır’

‘Sansürlenen hepimizin hayatı’

‘Sadece gazeteciler değil haber alma hakkın da hapsediliyor’

Öte yandan gazetecilik örgütleri duruşma öncesi dayanışma ve destek mesajları yayınladı.

Türkiye Gazeteciler Sendikası, duruşma gününde saat 08.30’da Şişli’deki gazete binası önünde buluşarak Çağlayan adliyesine yürüyeceklerini duyurdu.

DİSK Basın-İş de saat 09.00’da adliye önünde bir araya gelme çağrısı yaptı.

Aylar sonra duruşma…

Cumhuriyet’in yazar ve yöneticisi 13 kişi, 31 Ekim 2016’da ‘FETÖ/PDY ve PKK/KCK terör örgütlerine üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek’ ve ‘FETÖ/PDY ve PKK/KCK terör örgütlerine üye olmak’ gerekçesiyle gözaltına alınmış, gazetenin yayın yönetmeni Murat Sabuncu dahil 10 kişi tutuklanmıştı.

Yaklaşık iki ay sonra da muhabir Ahmet Şık, ‘terör örgütü propagandası’ suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Cumhuriyet soruşturması sonunda hazırlanan iddianamede, gazetenin son üç yılda 90 yıllık geçmişinin ve kuruluş felsefesinin tam aksi yönde değişime uğradığı öne sürülmüştü.

İddianamede, Can Dündar’ın genel yayın yönetmenliğine getirilmesinin ardından gazetenin ‘FETÖ/PDY’, PKK/KCK ve DHKP-C lehine çalışan bir yayın organına dönüştüğü savunulmuş, gazetecilerin ‘FETÖ’nün mesajlaşma programı olduğu öne sürülen ‘ByLock’ kullanıcılarıyla görüştüğü iddiaları yer almıştı.

İddianamenin çıkmasının ardından gazetenin muhasebecisi Emre İper de tutuklanmıştı.

Gazetecilerin ilk duruşması 24 Temmuz’da.

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