Tutuklu Cumhuriyet’çilerden mesaj var: Sonunda demokrasi kazanacak

CHP Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Cumhuriyet yvzar ve yöneticilerinden Akın Atalay, Murat Sabuncu, Kadri Gürsel, Musa Kart, Ahmet Şık ve Mustafa Kemal Güngör’ü ziyaret etti.

Cumhuriyet’ten İklim Öngel’in haberine göre Akın Atalay, Murat Sabuncı, Kadri Gürsel ve Musa Kart, Erkek aracılığıyla mesaj gönderdi.

Atalay: Savcının durumu bizden zor

“Artık adaletin terazisi Themis’in değil başkasının elinde duruyor. Siyaseten burada olduğumuzu biliyoruz. Bizim soruşturmamızı yürüten savcı, iktidarın esareti altında. Kendisini FETÖ’cü değilim diye kanıtlamaya çalışıyor. Onun durumu bizden çok daha zor.”

Sabuncu: Özgür günlerde buluşmak dileğiyle

“Sadece biz Cumhuriyet çalışanları için değil, tüm düşünce ve fikir özgürlüğü tutukluları için verdiğiniz büyük çaba, hepimiz için umut oluyor. Özgür günlerde buluşmak dileğiyle saygılarımı sunuyorum.”

Gürsel: Sonunda demokrasi kazanacaktır

“Bu; mücadelemizi, yazılarımızı engellenmek, Cumhuriyet’i susturmak için planlı bir operasyon. Biz vicdanen çok rahatız. Zor koşullarda olmamıza karşın bunu sorun yapmıyoruz. Sonunda demokrasi kazanacaktır.”

Kart: Mektubumun ucunu hayalimde yakıyorum

“Biliyorsunuz dışarıya yazıp çizmemize yasak getirildi Silivri’de… Ama hayal kurmamıza mani bir durum yok henüz. ‘Aydınlık Türkiyem’e hitaben yazdığım mektubumun ucunu yakıyorum kafamda ve ziyaretçim Sevgili Muharrem Erkek’ten rica ediyorum: Bunu değerli dostum Müjdat Gezen’e iletir misin lütfen.”