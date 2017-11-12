Tutuklu Cumhuriyet’çilerden mesaj: Ne mutsuzuz ne de umutsuz

Share Flip WhatsApp +1 Pin Pocket Shares 0

Cumhuriyet gazetesinin tutuklu çalışanları “Ne mutsuz olduk, ne mutsuzuz ne de umutsuzuz” mesajı verdi.

Cumhuriyet’in haberine göre CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, Cumhuriyet Vakfı İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, gazetenin genel yayın yönetmeni Murat Sabuncu ve muhabir Ahmet Şık’ı Silivri Cezaevi’nde ziyaret etti.

Reklam

Sertel’in aktardığına göre tutuklu Cumhuriyet’çilerin mesajları şöyle:

Akın Atalay: “Biz gazeteciyiz ve gazetecilik yapmaya devam edeceğiz. 25-26 Aralık’taki davada da gazeteciliği ve gazetecilik ilkelerini savunmaya devam edeceğiz. Benim için önemli olan Cumhuriyet gazetesinin yaşaması, gazetenin kamuoyunu aydınlatmaya ve toplumla buluşmaya devam etmesidir. Nadir Nadi’den bu yana Cumhuriyet gazetesinin bütün çalışanları aynı duyarlılık içindedir.”

Murat Sabuncu: “Kıdemimin iki ayını gazetede, 14 ayını ise cezaevinde tamamlamak zorunda kaldım. Hakikaten ciddi bir iradeyle mesleğimize ve gazetemize sahip çıkacağız. 14 aydır tutukluyuz. Bu 14 ay içerisinde ne mutsuz olduk, ne mutsuzuz ne de umutsuzuz. Adalet nöbetini onurumuzla tutuyoruz.”

Sertel, gazetecilerin sağlıklarının ve morallerinin yerinde olduğunu söyledi.