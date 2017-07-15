Tutuklu Cumhuriyet’çilerden duruşma mesajı: Gazeteciyiz, gazeteciliği savunacağız

Cumhuriyet gazetesinin tutuklu yazar ve yöneticileri cezaevinden mesaj gönderdi.

Cumhuriyet’in haberine göre CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan, Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Cumhuriyet ve Sözcü yazarlarını, yöneticilerini ve çalışanlarını ziyaret etti.

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Tutuklu Cumhuriyet’çilerin mesajları şöyle:

Murat Sabuncu (Genel yayın yönetmeni): Başımız dik, şimdiye kadar hiç eğilmedik. Hiçbir suçumuz yok, haksız yere tutuklandık. Biz gazeteciyiz, ayın 24’ündeki duruşmada gazeteciliği savunacağız.

Kadri Gürsel (Yazar, yayın danışmanı): Enis Berberoğlu’nun tutuklanması bardağı taşıran son damla olmuştur. Bunun sonucunda, Türkiye’de demokrasi tarihinin en kalabalık kitle eylemi olan ‘Adalet Mitingi’ gerçekleştirildi. Unutulmasın ki, o taşan bardağı dolduran damlaların arasında biz Cumhuriyet gazetesi tutukluları da varız. İktidara düşen görev, sokağa dökülen adaletsizlik öfkesini büyütmek yerine, adaletsizlikle doldurduğu bardağı boşaltmak, yani halkın acil adalet talebini karşılamaktır.

Musa Kart (Çizer): Bir hukuk devletinde insanlar yargılanmadan cezalandırılamazlar. Ama bizde tam tersi oldu. Dokuz aydan beri sürdürülen tutukluluk hali peşin cezaya dönüşmüştür. Evet bu ağır bir mağduriyettir ancak ülkemizde daha büyük mağduriyetler yaşanıyor.

Emre İper (Muhasebe çalışanı): Bizdeki adalet duygusuyla bir yere gelenler, adaleti çiğneyerek bizi susturmaya ve yok etmeye çalışıyorlar.

‘Sağlık durumları iyi’

İzlenimlerini paylaşan CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan, 13 Temmuz’da ziyaret gerçekleştirdiğini belirterek, “Tutuklu arkadaşların sağlık durumları iyidir. Şikâyet ettikleri konular; haksız tutuklamalarla geciken adalettir” diye konuştu.

Cumhuriyet’in başına gelmeyen kalmadı!

Cumhuriyet’in yazar ve yöneticisi 13 kişi, 31 Ekim 2016’da ‘FETÖ/PDY ve PKK/KCK terör örgütlerine üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek’ ve ‘FETÖ/PDY ve PKK/KCK terör örgütlerine üye olmak’ gerekçesiyle gözaltına alınmış, gazetenin yayın yönetmeni Murat Sabuncu dahil 10 kişi tutuklanmıştı.

Daha sonra gazetenin muhabiri Ahmet Şık, ‘terör örgütü propagandası’ suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Gazeteciler hakkındaki iddianamenin çıkmasının ardından gazetenin muhasebecisi Emre İper de tutuklanmıştı.

Son olarak da gazetenin internet sitesinin genel yayın yönetmeni Oğuz Güven ‘örgüt propagandası’ iddiasıyla tutuklanmış, daha sonra tahliye edilmişti.

İlk dalgada tutuklanan gazetecilerin ilk duruşması 24 Temmuz’da.