Tutuklu Cumhuriyet yazar ve yöneticileri için AİHM’e başvuru

Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Cumhuriyet yazar ve yöneticileri için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) başvuruldu.

Cumhuriyet’in yazar ve yöneticisi 13 kişi, ‘FETÖ/PDY ve PKK/KCK terör örgütlerine üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek’ gerekçesiyle gözaltına alınmış, gazetenin yayın yönetmeni Murat Sabuncu dahil 10 kişi tutuklanmıştı. Son olarak gazetenin muhabiri Ahmet Şık, ‘terör örgütü propagandası’ suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Cumhuriyet’ten Kemal Göktaş’ın haberine göre Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) yapılan başvuruda, başvuruya ilişkin dilekçenin alındığını gösteren bir numara bile verilmediği hatırlatıldı.

Başvurunun gerekçesi olarak Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (‘özgürlük ve güvenlik‘ hakkı başlıklı 5’inci maddesi ile ‘ifade özgürlüğü’ başlıklı 10’uncu maddesinin ihlali gösterilirken, tutuklamaların da ‘sınırlamaların amaç dışı kullanılamaması’ başlıklı 18’inci maddeyi ihlal ettiği belirtildi.

Bu kapsamda AİHM’den Cumhuriyet yazar ve yöneticilerinin serbest bırakılması ve her birine 20 bin avro manevi tazminat ödenmesi talep edildi.

Başvurudan detaylar

Başvuruda tutuklu isimlerin gazetedeki haber ve yazılar nedeniyle tutuklandıkları ancak bu konuda yasal sorumluluk sahibi olmadıkları hatırlatılırken, söz konusu isimlerin makul şüphe bulunmadan tutuklandığı tespitine yer verildi.

Gazetenin yazar ve yöneticilerinin ‘kaçma şüphesi’ nedeniyle tutuklandığı hatırlatılırken, Kadri Gürsel, Musa Kart, Önder Çelik ve Mustafa Kemal Güngör’ün polis evlerine geldiğinde dışarıda olmalarına rağmen davet edildikleri yere gittikleri ifade edildi.