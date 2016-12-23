Tutuklu Cumhuriyet mensuplarından ‘FETÖ sanığı’ savcıya: Çekinmesin, davayı açsın

Cumhuriyet gazetesi operasyonunda tutuklanan gazete avukatlarından Bülent Utku, CHP İstanbul Milletvekili Şafak Pavey’le yaptığı görüşmede haklarında 49 gündür iddianame düzenlenemediğini hatırlattı: “Savcı çekinmesin, davayı açsın.”

Cumhuriyet’in yazar ve yöneticisi 13 kişi, ‘FETÖ/PDY ve PKK/KCK terör örgütlerine üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek’ gerekçesiyle gözaltına alınmış, gazetenin yayın yönetmeni Murat Sabuncu dahil dokuz kişi tutuklanmıştı. Son olarak gazetenin icra kurulu başkanı Akın Atalay da tutuklanmıştı.

Soruşturmayı yürüten savcı Murat İnam’ın ‘FETÖ’ davasında sanık olduğu ortaya çıkmıştı.

Cumhuriyet’in haberine göre Pavey, 49 gündür Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Cumhuriyet’in yazar ve yöneticileriyle görüştü.

İddianamenin 49 gündür hazırlanmadığını ve davanın açılmadığını hatırlatan gazetenin avukatlarından Bülent Utku, “Muhabirimiz Canan Coşkun’a bir saatte dava açan savcı 50 gündür bize dava açamadı. Savcı çekinmesin, davayı açsın. Canan’ın sorgusuna gittim. Adliyeden çıktıktan bir saat sonra davayı açmıştı. Biz 50 gündür davanın açılmasını bekliyoruz. Nasıl olsa haklıyız. Hukuka aykırılığı sonunda dünya âlem görüp işitecek” dedi.

Gazetenin genel yayın yönetmeni Murat Sabuncu Pavey araclığıyla mesaj yolladı: “En çok seslere hasretiz. Burada hiç ses yok. Ailemizin sesi yok, deniz sesi yok, kuş sesi yok. Ama beklediğimiz en büyük ve en değerli ses barışın, özgürlüklerin, kardeşliğin, yaşamın sesi. Bu sessizlik içinde Türkiye’nin sesini bekliyoruz.”