Tutuklu çizer Kart: Darbenin siyasi ayağı karikatüristmiş demedikleri için şanslıyım

Cumhuriyet Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu ve Cumhuriyet çizeri Musa Kart Silivri Cezaevi’nden mesaj gönderdi.

CHP İzmir Milletvekili Musa Çam, Cumhuriyet’in tutuklu yazar ve yöneticilerini Silivri’de ziyaret etti.

Genel Yayın Yönetmeni Sabuncu, “Bütün ülke, birbirini ötekileştirmeden, hep beraber bir arada özgürce yaşamanın özlemiyle” mesajını gönderirken, karikatürist Kart “‘Darbe girişiminin siyasi ayağı karikatüristmiş’ demedikleri için kendimi şanslı buluyorum” dedi.

Cumhuriyet’te yayınlanan mesajlar şöyle:

Murat Sabuncu: “Sokrates savunmasının son kısmında şöyle söyler ‘Artık vakit geldi ben ölmeye siz yaşamaya gidiyorsunuz, hangisinin daha iyi olduğunu tarih yazacak’. 7.5 aydır haksız olarak tutulduğumuz Silivri Cezaevi’nde bize bu iftirayı atanlar ülkede muhalif yazar, akademisyen, aydın bırakmayanlar bugün kendilerinin kazanmış olduğunu düşünebilirler ama tarih çok da geç olmayan bir zamanda doğruları yazacak. Bütün ülke, birbirini ötekileştirmeden, hep beraber bir arada özgürce yaşamanın özlemiyle…”

Musa Kart: “Gazetemizde yayımlanan dizi, içinde bulunduğumuz trajikomik tabloyu bir kez daha gözler önüne serdi. Bize yöneltilen suçlamaların ne kadar haksız, mesnetsiz ve insaf ölçülerinden uzak ve bir o kadar da gülünç olduğunu gösterdi. Sevgili arkadaşlarım Kemal, Canan, Alican ve Sinan’a teşekkür ediyorum. Herkesin bildiği ve gazetelerde her gün ilanları çıkan bir seyahat şirketini aramam önüme suç kanıtı olarak konuldu. Bodrum’da üç günlük bir tatil için rezervasyon yapmıştım. Bodrum yerine yedi aydır Silivri’deyim. Ama yine de ‘Darbe girişiminin siyasi ayağı karikatüristmiş’ demedikleri için kendimi şanslı buluyorum.

Ne olmuştu?

Cumhuriyet’in yazar ve yöneticisi 13 kişi 31 Ekim 2016’da ‘FETÖ/PDY ve PKK/KCK terör örgütlerine üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek’ ve ‘FETÖ/PDY ve PKK/KCK terör örgütlerine üye olmak’ gerekçesiyle gözaltına alınmış, gazetenin yayın yönetmeni Murat Sabuncu dahil 10 kişi tutuklanmıştı.

Gazetenin muhabiri Ahmet Şık da 30 Aralık 2016’da ‘terör örgütü propagandası’ suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Cumhuriyet soruşturması sonunda hazırlanan iddianamede, gazetenin son üç yılda 90 yıllık geçmişinin ve kuruluş felsefesinin tam aksi yönde değişime uğradığı öne sürülmüştü.

İddianamede, Can Dündar’ın genel yayın yönetmenliğine getirilmesinin ardından gazetenin ‘FETÖ/PDY’, PKK/KCK ve DHKP-C lehine çalışan bir yayın organına dönüştüğü savunulmuş, gazetecilerin ‘FETÖ’nün mesajlaşma programı olduğu öne sürülen ‘ByLock’ kullanıcılarıyla görüştüğü iddiaları yer almıştı.

İddianamenin çıkmasının ardından gazetenin muhasebecisi Emre İper de tutuklanmıştı.

Son olarak da gazetenin internet sitesinin genel yayın yönetmeni Oğuz Güven, Denizli’de başsavcı Mustafa Alper’in ölümüyle ilgili bir haberin başlığı nedeniyle ‘örgüt propagandası’ iddiasıyla tutuklanmıştı.