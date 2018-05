Tutuklu Boğaziçililerin aileleri: Mutlaka adalet gelecektir

+1 Flip WhatsApp Pocket Pin Share Shares 0

Zeytin Dalı Harekatı’nı protesto etmelerinin ardından tutuklanan Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin aileleri “Mutlaka adalet gelecektir” mesajı verdi.

Cumhuriyet’ten Zehra Özdilek’in haberine göre aileler, dün cezaevindeki çocuklarla görüştü.

Reklam

Öğrenci Yaren Tuncer’in annesi Özgür Tuncer, çok özlediği çocuğununa 36 gündür dokunamadığını, görüşte kalın bir cam olduğunu söyledi.

Tuncer, “Açık görüş iki ayda bir. Cinayet işleyenlere, uyuşturucu satanlara açık görüş hakkı veriliyor. Bu ülkede düşünce suçlusuysan yandın” diye konuştu.

Reklam

Kızının ’18 yaşında bir ergen’ olduğunu ifade eden anne, çocuğunun güçlü durmaya çalıştığını, umutla beklediğini, geçen hafta kendilerinden ‘nemli gözlerle ayrıldığını’ ifade etti.

Tuncer şunları kaydetti: “Gözaltına alındığından beri hiç dokunamadım. Açık görüş iki ayda bir. Bayramlarda da açık görüş oluyormuş fakat 23 Nisan’da olmadı. 19 Mayıs’ta olursa diye umut ediyoruz. Dik durmaya çalışıyoruz ama olanlara anlam veremiyoruz. Mantığıma oturtamıyorum. Yoğun şüphe nedeniyle ergen bir çocuğu cezaevine atıyorsun. Adli suçlular teyzeye yengeye kadar görebiliyor. Biz bunları öğreniyoruz şoklar içerisindeyiz. Onlar ayda bir açık görüş yapabiliyor. Ben artık insanlarının kendilerine gelmelerini vicdanlarını dinlemelerini umuyorum. Bekliyoruz. Mutlaka adalet gelecektir.”

‘Rengi solmuş, kilo vermiş’

Esen Deniz Üstündağ’ın ablası Özlem Kösem ise kardeşinin sağlık durumunun iyi olduğunu dile getirerek şunları söyledi: “24 yaşındaki bir kız çocuğu hayatı boyunca hiç görmediği bir yere giriyor. Bu nasıl olabilir? Annemin izlenimine göre rengi solmuş ve kilo vermiş. Kardeşimin uyutulmak üzereyken barınaktan aldığı üç bacaklı bir köpeği var. ‘İyi bakılıyor mu’ diye onu çok merak ediyor. Ağlıyor. Bol bol kitap okuyormuş. İçerde çok sıkılmış, bir an önce sürecin bitmesini istiyor. Sınavlarına da giremeyecek. ‘İddianameniz bir an önce hazırlanacak, çıkacaksınız’ dediğimiz zaman ‘Çok ümitlenmeyin’ tarzında konuşuyor. İçerde muhtemelen onlara anlatıyorlar. Bir an önce Deniz’in sağlıklı bir şekilde aramıza dönmesini istiyoruz.”

Tutuklu öğrenci Kübra Sağır’ın ablası Büşra Sağır ise kardeşinin sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek sınavlara girebilmesi için avukatlarının ilgilendiğini söyledi.

Kalabalık koğuş

Öğrencileri ziyaret eden CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer de öğrencilerin yedi kişilik koğuşta 30-40 kişi bir arada kaldıklarını kaydetti.

CHP’li vekil şunları ifade etti: “Gencecik üniversite öğrencileri bir protesto nedeniyle haksız biçimde tutuklanmalarının ilk gecesinde ölümle karşılaşmışlar. İlk kaldıkları koğuşta, bir başka tutuklu geçirdiği kalp krizi sonucu öğrencilerin gözleri önünde ölmüş. Hala bunun travmasını yaşadıklarını gözlemledim.”

‘Afrin lokumu’ cezaevine çıktı!

‘Zeytin Dalı Harekatı’nda Afrin kent merkezine girilmesinin ardından Boğaziçi Üniversitesi’nde bir grup öğrenci lokma dağıtmıştı.

Başka bir grup öğrenci de “İşgalin, katliamın lokumu olmaz” yazılı pankart açmıştı. Erdoğan, lokum dağıtanlara saldırdığını söylediği öğrencileri ağır ifadelerle hedef almıştı.

Cumhurbaşkanı, “Bu vatan haini, terörist gençlere, bu üniversitelerde okuma hakkını vermeyeceğiz” demişti.

Şimdiye dek farklı tarihlerde olmak üzere 13 öğrenci tutuklanarak cezaevine gönderildi.