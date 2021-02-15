Diken

Yaramazlara biraz batar!

Tutuklu Boğaziçililer konuştu: AK Partili ailem iktidarın bu yüzü karşısında korktu

CHP heyeti, Boğaziçi Üniversitesi protestolarında tutuklanan, Bakırköy, Metris ve Maltepe cezaevlerinde bulunan öğrencilerle görüştü.

Fotoğraf: Arşiv

2015 seçimlerinde AKP’den aday adayı olan Prof. Dr. Melih Bulu’nun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından rektör atanması, öğrenciler, öğretim üyeleri ve mezunların tepkisini çekmiş, halen devam eden ‘kayyım rektör’ protestoları başlamıştı. Eyleme katılan 400’ün üzerinde kişi gözaltına alınmış, 11’i tutuklanmıştı.

Reklam

Sözcü’den Başak Kaya’nın haberine göre CHP’den Grup Başkanvekili Özgür Özel, Genel Başkan yardımcıları Veli Ağbaba ve Gamze Akkuş İlgezdi, Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’dan oluşan heyet cezaevi ziyareti sonrası tutuklamalara karşı olduklarını belirten bir açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadeler kullandı: “Boğaziçi Üniversitesi’ne atanan rektöre karşı çıktıkları için anayasal hakkını kullanan öğrencilerin, gençlerin yürütme temsilcileri tarafından ‘terör örgütü üyesi’ ilan edildiği bir süreci yaşıyoruz. Bir anayasal hakkın kullanılmasının engellemeyle karşılaştığı, yasaklandığı bir süreci yaşıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak barışçıl tüm protesto gösterilerinin yanında durmaya, bu gösterilere karşı kullanılan orantısız polis şiddetini teşhir etmeye ve haksız tutuklamalara karşı çıkmaya devam edeceğiz.”

Heyet ziyaretlerine ilişkin hazırladıkları raporda öğrencilerin görüşlerine de yer verdi.

Reklam

‘Hukuksuz tutuklamayla gözdağı veremezler’

Boğaziçi Üniversitesi fizik bölümü öğrencisi tutuklu Selahattin Can Uğuzeş bir diğer tutuklu arkadaşıyla yan yana iki hücrede olduklarını ve sesle satranç oynadıklarını anlattı. Daha önce MHP’ye oy verdiğini belirten Uğuzeş “Biz rektöre karşı sergi yaptık. Lisede beş vakit namaz kıldım, Kabe meselesindeki hassasiyeti anlarım. Hukuksuz tutuklamayla gözdağı veremezler” dedi.

Bakan bu kadar öğrenciyle nasıl helalleşecek

Yine fizik bölümünde tutuklu öğrenci Doğu Demirtaş ailesinin AKP’li olduğunu belirterek, annesi Gamze Demirtaş’ın partinin Sarıyer kadın kolları ilçe başkanı olduğunu anlattı. ‘Kayyum rektör’e karşı seslerini duyurmak istediklerini ifade eden Demirtaş “Bakan Soylu bu kadar öğrenciyle nasıl helalleşecek” diye sordu.

‘Protestolara bile katılmadım’

Beş gün tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen Beyza Buldağ, öğrencisi olduğu Boğaziçi Üniversitesi’nden, Mimar Sinan’a yatay geçiş yaptığını belirterek şunları anlattı: “Üç aydır evden dışarı çıkmadım, İzmir’deydim. Bademcik rahatsızlığım nedeniyle protestolara bile katılmadım. Sabahın 05.00’inde telefonumu aldılar, şifremi sordular. Boğaziçi Dayanışma hesabını kullandığım iddiasıyla alındım. Bu hesabı daha önce kullanıyordum ama Mimar Sinan’a geçince kullanmayı bıraktım. O hesaptan suç işlendiği de yok ama o hesabı en son bir sene önce kullandım. Ailem AK Partili, iktidarın bu yüzüyle sabahın 5’inde karşılaşmalarından dolayı çok şaşırdılar, endişelendiler. Ve çok korktular.

Eski Boğaziçi rektörü Ergüder: Öğrenciler protesto tarihimizde yeni sayfa açtı

‘Boğaziçi soruşturması’nda tutuklanan Buldağ ve Ünal’a tahliye

Bursa’daki ‘Boğaziçi eylemi’ne müdahale: 19 kişi gözaltında

‘Boğaziçi soruşturması’: Beyza Buldağ’ın tutukluluğuna itiraz reddedildi

Boğaziçi protestoları: Aynı fotoğraf gerekçe gösterilerek iki farklı kişi tutuklandı

Buldağ: Boğaziçi Dayanışması hesabını devrettim; paylaşımları ben yapmadım

‘Boğaziçi soruşturması’nda gözaltına alınan Beyza Buldağ tutuklandı

Kadıköy’deki Boğaziçi eylemlerine katılan dört kişi tutuklandı; iki kişiye ev hapsi

Boğaziçililerden Erdoğan’a açık mektup: Madem yürek demişsiniz cevap verelim

Profesör Akdeniz: Boğaziçi’ndeki iki yeni fakülte ‘Truva atı’ görevi görecek

Valilik: Kadıköy’deki eylemlere katılan beş kişi gözaltında, üç kişi aranıyor

Cumhurbaşkanı kararıyla Boğaziçi’ne iki yeni fakülte: İletişim ve hukuk

‘Kayyım rektör’ protestoları: Ankara’da 30, İzmir’de 26, Adana’da 10 gözaltı

‘Kayyım rektör’ protestoları: Bursa’da 17, Samsun’da 19, Çanakkale’de dokuz gözaltı

Kadıköy’deki eylemde gözaltına alınan iki kişi hakkında tutuklama kararı

İçişleri’nden ‘Boğaziçi bilançosu’: 528 kişiden 28’i halen gözaltında

Dışişleri’nden AB ve ABD’ye Boğaziçi çıkışı: Söz konusu çevreleri uyarıyoruz

ABD ve AB’den Boğaziçi tepkisi: Gözaltılar endişe verici

BM de ‘Boğaziçi’ne kayıtsız kalmadı: Gözaltındakiler derhal salıverilsin

‘Kayyım rektör’ eylemleri: Sosyal medya paylaşımlarından sekiz gözaltı

İzmir’de Boğaziçi’ne destek eylemine müdahale: Gözaltılar var

TTB: İktidar, binlerce kişiyi buluştururken; barışçıl gösteriye ‘pandemi engeli’ konuyor

İmamoğlu Boğaziçililerle görüştü: Gençlere uygulanan baskı ve şiddet kabul edilemez

Bahçeli’den CHP liderine gözaltılarla ilgili yanıt: Türkiye’nin böyle evlatları yok

Erdoğan: Talebe misiniz, rektörün odasını işgale kalkışan terörist misiniz?

Boğaziçi Üniversitesi rektörü: Asla istifayı düşünmüyorum

Kılıçdaroğlu: Türkiye’nin evlatlarını derhal serbest bırakın

Polisten, Kadıköy’de toplanan öğrencilere plastik mermi: 104 gözaltı

Ankara’da Boğaziçi’ne destek eylemine müdahale: 69 gözaltı

Kaymakamlıktan öğrencilerin toplanacağını duyurduğu Kadıköy’e eylem yasağı

EGM’den Boğaziçi açıklaması: Polis ‘Aşağı bak’ değil, ‘Aşağıdan’ dedi

Boğaziçi Üniversitesi rektör danışmanlığına atanan Oğuzhan Aygören görevi reddetti

Boğaziçi’ndeki eylemler sosyal medyada gündem oldu: #AşağıBakmayacağız

Boğaziçi Üniversitesi’nde gözaltına alınan 159 kişiden 98’i serbest

Boğaziçi’nde protestolar devam ediyor: Polis kampüse girdi, 159 gözaltı

Boğaziçi Direnişi: Amacımız değerlere saygısızlık etmek değil; çarpıtıldı

‘Kabe görseli’ soruşturması: İki kişiye tutuklama, iki kişiye ev hapsi

YÖK: Bu eylemi gerçekleştirenler üniversite gençliğini temsil etmiyor

Boğaziçi’ndeki ‘Kabe figürlü LGBTİ + bayraklı görsel’den dört öğrenciye gözaltı

SON HABERLER

Nedir derdiniz? Niçin açık konuşmuyorsunuz?

Bu tartışmayı açıkça yapalım ki yazar, sanatçı, aydın, siyasetçi, kanaat önderi, genç, kadını, erkek… kimin bu gidişata karşı nasıl bir tavır aldığını, kimin nerede durduğunu ve ne yapıp yapmadığını net olarak görelim.