Tutuklu Boğaziçililer konuştu: AK Partili ailem iktidarın bu yüzü karşısında korktu

CHP heyeti, Boğaziçi Üniversitesi protestolarında tutuklanan, Bakırköy, Metris ve Maltepe cezaevlerinde bulunan öğrencilerle görüştü.

Fotoğraf: Arşiv

2015 seçimlerinde AKP’den aday adayı olan Prof. Dr. Melih Bulu’nun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından rektör atanması, öğrenciler, öğretim üyeleri ve mezunların tepkisini çekmiş, halen devam eden ‘kayyım rektör’ protestoları başlamıştı. Eyleme katılan 400’ün üzerinde kişi gözaltına alınmış, 11’i tutuklanmıştı.

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Sözcü’den Başak Kaya’nın haberine göre CHP’den Grup Başkanvekili Özgür Özel, Genel Başkan yardımcıları Veli Ağbaba ve Gamze Akkuş İlgezdi, Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’dan oluşan heyet cezaevi ziyareti sonrası tutuklamalara karşı olduklarını belirten bir açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadeler kullandı: “Boğaziçi Üniversitesi’ne atanan rektöre karşı çıktıkları için anayasal hakkını kullanan öğrencilerin, gençlerin yürütme temsilcileri tarafından ‘terör örgütü üyesi’ ilan edildiği bir süreci yaşıyoruz. Bir anayasal hakkın kullanılmasının engellemeyle karşılaştığı, yasaklandığı bir süreci yaşıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak barışçıl tüm protesto gösterilerinin yanında durmaya, bu gösterilere karşı kullanılan orantısız polis şiddetini teşhir etmeye ve haksız tutuklamalara karşı çıkmaya devam edeceğiz.”

Heyet ziyaretlerine ilişkin hazırladıkları raporda öğrencilerin görüşlerine de yer verdi.

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‘Hukuksuz tutuklamayla gözdağı veremezler’

Boğaziçi Üniversitesi fizik bölümü öğrencisi tutuklu Selahattin Can Uğuzeş bir diğer tutuklu arkadaşıyla yan yana iki hücrede olduklarını ve sesle satranç oynadıklarını anlattı. Daha önce MHP’ye oy verdiğini belirten Uğuzeş “Biz rektöre karşı sergi yaptık. Lisede beş vakit namaz kıldım, Kabe meselesindeki hassasiyeti anlarım. Hukuksuz tutuklamayla gözdağı veremezler” dedi.

‘Bakan bu kadar öğrenciyle nasıl helalleşecek‘

Yine fizik bölümünde tutuklu öğrenci Doğu Demirtaş ailesinin AKP’li olduğunu belirterek, annesi Gamze Demirtaş’ın partinin Sarıyer kadın kolları ilçe başkanı olduğunu anlattı. ‘Kayyum rektör’e karşı seslerini duyurmak istediklerini ifade eden Demirtaş “Bakan Soylu bu kadar öğrenciyle nasıl helalleşecek” diye sordu.

‘Protestolara bile katılmadım’

Beş gün tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen Beyza Buldağ, öğrencisi olduğu Boğaziçi Üniversitesi’nden, Mimar Sinan’a yatay geçiş yaptığını belirterek şunları anlattı: “Üç aydır evden dışarı çıkmadım, İzmir’deydim. Bademcik rahatsızlığım nedeniyle protestolara bile katılmadım. Sabahın 05.00’inde telefonumu aldılar, şifremi sordular. Boğaziçi Dayanışma hesabını kullandığım iddiasıyla alındım. Bu hesabı daha önce kullanıyordum ama Mimar Sinan’a geçince kullanmayı bıraktım. O hesaptan suç işlendiği de yok ama o hesabı en son bir sene önce kullandım. Ailem AK Partili, iktidarın bu yüzüyle sabahın 5’inde karşılaşmalarından dolayı çok şaşırdılar, endişelendiler. Ve çok korktular.“