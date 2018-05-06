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Yaramazlara biraz batar!

Tutuklu Boğaziçili öğrenciden mektup: Benden pişmanlık işitmeyeceksiniz

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Boğaziçi Üniversitesi’nde Afrin operasyonu için lokum dağıtanları protesto etmelerinin ardından tutuklanan öğrencilerden Agah Suat Atay, tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’nden bir mektup kaleme aldı.

Atay “Bu mekanı bir okula, tüm arsızlığımla bir ödüle hatta reklamcı bir dille ‘mutlaka yaşanması gereken’ bir deneyime çevirme eksenindeyim. Dolayısıyla peşinen söyleyeyim, benden pişmanlık, çaresizlik, sinik kelimeler işitemeyeceksiniz asla” diye yazdı.

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Fotoğraf: MA

Cumhuriyet’ten Zehra Özdilek’in haberine göre Boğaziçi Üniversiteli Atay, dışardaki arkadaşlarına bir mektup gönderdi.

Mektubuna ‘bir miktar şaşkın’ olduğunu belirterek başlayan Atay “Böylesine adil olmayan bir karar çıkmasını beklemiyordum. Şu güzel bahar aylarında dört duvar arasında olmak insana koymuyor değil” diye yazdı.

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“Peşinen söyleyeyim, benden pişmanlık, çaresizlik, sinik kelimeler işitemeyeceksiniz asla” diye yazan öğrenci, mektubuna şöyle devam etti: “Size büyük özgürlük nutukları da çekecek değilim, şunun şurasında 150 m2’ye 40 kişi tıkılmış durumdayız, hani ‘çıkayım sonra söz geri geleceğim’ desen izin vermiyorlar. Hatta kapıyı üzerine sürgüleyip günde iki defa sayım falan yapıyorlar. Bayağı enteresan yani düşününce. Yine de kendimi bir ‘özgür tutsak’ olarak kurguluyorum, 24 saat bana hala dayanmıyor, yetmiyor. Saatlerce kitap okuyor, spor yapıyorum. Mekansal ayrıştırma pratikleri sonucu ayrı kaldığımız insanlarla bir hayatı paylaşıyorum. Volta atmak ve ana haber (tabii ki Fatih Portakal) izlemek gibi yeni rutinlerim oluştu. Anlayacağınız, kısıtlı imkanların tanıdığı o meşhur mütevazı mutluluğun tadını çıkartıyorum. Bir düelloya davet edilmiş durumdayız. Kavgam ‘faşizmi yargılayan’ Dimitrov’lara yaraşır bir mahpus olmanın kavgasıdır.”

Ne olmuştu?

‘Zeytin Dalı Harekatı’ kapsamında Afrin kent merkezine girilmesinin ardından Boğaziçi Üniversitesi’nde bir grup öğrenci lokma dağıtmıştı. Başka bir grup öğrenci de “İşgalin, katliamın lokumu olmaz” yazılı pankart açmıştı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘vatan haini’ ve ‘terörist’ diyerek hedef gösterdiği öğrencilerden 13’ü tutuklanmıştı.

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