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Yaramazlara biraz batar!

Tutuklu Boğaziçi öğrencileri: Eğitimimizden geri kalıyoruz

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın hedef göstermesinin ardından tutuklanan Boğaziçi Üniversite öğrencileri, okullarına geri dönmek istediklerini söyledi.

Fotoğraf: DHA

CHP Eskişehir  Milletvekili Utku Çakırözer, tutuklu öğrencilerden Sevde Öztürk, Yaren Tuncer, Kübra Sağır ve Deniz Üstündağ’ı Bakırköy Kadın Cezaevi’nde ziyaret etti.

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CHP’li vekilin aktarımına göre öğrenciler şu mesajı verdi: “Boğaziçi’nde her zaman her görüş özgürce ifade edilir. Bizim de yaptığımız ifade özgürlüğümüzü kullanarak bir başka grubu protesto etmek. Şiddete başvurmadık. Arada güvenlik görevlileri, üniversite hocalarımız vardı. Terör propagandası gerekçe gösterilerek tutulandık. Tutukluluk süresince eğitimimizden, okulumuzdan geri kalıyoruz. Bir an önce özgürlüğümüze ve üniversitemize kavuşmak istiyoruz.”

‘Afrin lokumu’ cezaevine çıktı!

‘Zeytin Dalı Harekatı’nda Afrin kent merkezine girilmesinin ardından Boğaziçi Üniversitesi’nde bir grup öğrenci lokma dağıtmıştı.

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Başka bir grup öğrenci de “İşgalin, katliamın lokumu olmaz” yazılı pankart açmıştı. Erdoğan, lokum dağıtanlara saldırdığını söylediği öğrencileri ağır ifadelerle hedef almıştı.

Cumhurbaşkanı, “Bu vatan haini, terörist gençlere, bu üniversitelerde okuma hakkını vermeyeceğiz” demişti.

Şimdiye dek farklı tarihlerde olmak üzere 13 öğrenci tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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