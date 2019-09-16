Tutuklu askeri öğrenci anneleri de AKP İstanbul binası önünde oturma eyleminde

15 Temmuz darbe girişiminin ardından tutuklanan askeri okul öğrencilerinin anneleri AKP İstanbul il binası önünde oturma eylemine başladı.

Fotoğraf: Twitter

GazeteDuvar’dan Hacı Bişkin’in haberine göre bugün sabah saatlerinde tutuklu annelerinden oluşan 15 kişilik bir grup il binası önünde bir araya geldi.

Reklam

‘Yetkililer gelene kadar buradayız’

Çocukları dört yıldır tutuklu yargılanan annelerden Ayten Güleşçi, şu an basın açıklaması yapmalarına izin verilmediğini ve kendilerine müdahale edildiğini söyledi.

‘Karşılarında bir yetkili istediklerini’ belirten Güleşçi, “Bizim tek talebimiz çocuklarımızın artık özgür bırakılması. Sesimiz duyulsun. Yetkililer gelene kadar burada oturmaya niyetliyiz” dedi.

‘Diyarbakır’dakileri PKK, bizim çocuklarımızı devlet aldı’

Hava Harp Okulu öğrencisiyken tutuklanan oğlu için oturma eylemine başladığını söyleyen Fatma Oka ise şöyle konuştu: “Biz çocuklarımızın hakkını istiyoruz. Bir yetkili çıkıp bize cevap versin. Biz çocuğumuzu devlete verdik. Devletten beklediğimiz için bunu yapıyoruz. Her yere gittik ama sonuç alamadık. Polisler bize engel olmaya çalışıyor ama biz durumu anlattık. Diyarbakır’daki annelerin çocuklarını PKK almış bizim çocuklarımızı devlet aldı. Biz de anneyiz.”