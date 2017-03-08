Tutuklu akademisyen İştar Gözaydın için 300’u aşkın meslektaşından çağrı

Dünyanın birçok üniversitesinden 300’ü aşkın akademisyen Başbakan Binali Yıldırım’a hitaben bir metin yayınlayarak ‘terör örgütü üyeliği’ suçlamasıyla 72 gündür tutuklu bulunan akademisyen İştar Gözaydın’ın derhal salıverilmesini istedi.

Prof. Dr. Gözaydın İzmir başsavcılığının yürüttüğü ‘FETÖ/PDY’ soruşturması kapsamında 20 Aralık 2016’da gözaltına alınmış, 27 Aralık’ta da tutuklanmıştı.

Gözaydın son olarak kapatılan Gediz Üniversitesi’nde sosyoloji bölüm başkanlığını yürütüyordu.

‘Saygınlığı tartışılamaz’

Türkiye’de özellikle Diyanet İşleri Başkanlığı ve laiklik üzerine yaptığı çalışmalarıyla tanınan Gözaydın için hazırlanan metinde, Gözaydın’ın din-devlet çalışmaları alanına önemli katkılar yaptığı ve saygınlığının tartışmaya dahi açılamayacağı vurgulanırken hakkındaki suçlamanın da tamamen yersiz olduğu dile getirildi.

Metinde Gözaydın’ın çalışmalarına da değinilirken tutuklanmasının öncelikle insan haklarına sonrasında ise akademik özgürlüklere indirilen bir darbe olduğu ifade edilerek derhal serbest bırakılması istendi.

Metni imzalayanlar arasında Londra Metropolitan Üniversitesi’nden Jeffery Haynes, Ben Gurion Üniversitesi’nden Guy-Ben Porat, Torino Üniversitesi’nden Luca Ozzano, Allegheny Collage’dan Eric Palmer, Northwestern Üniversitesi’nden Elizabeth Shakman Hurd ve Oxford Üniversitesi’nden Matthew J. Gibney gibi birçok saygın akademisyen var.

Metnin İngilizce orijinaline ve imzacıların listesine buradan ulaşabilirsiniz.