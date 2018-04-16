Tutuklu ABD’li rahip: FETÖ, inancıma hakaret

ABD’nin iadesini istediği tutuklu Amerikan vatandaşı rahip Andrew Craig Brunson ilk kez hakim karşısına çıktı.

Darbe girişiminin ardından eşi Norine Lyn Brunson’la gözaltına alınan rahip, 9 Aralık 2016’ta tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Norine Lyn Brunson ise serbest bırakılmıştı.

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Andrew Craig Brunson hakkında ‘FETÖ’ye ve PKK’ya üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek‘ten 15, ‘devletin gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk’tan da 20 yıl olmak üzere 35 yıl hapis cezası istenmişti.

‘Sabıkam yok’

İzmir 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın ilk duruşması bugün.

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Mahkeme başkanı, duruşmanın başında rahibe “Türkçe biliyor musunuz?” diye sordu. Brunson’un cevabı “Az biliyorum” oldu. “Savunmanızı Türkçe mi yapacaksınız?” sorusuna ise Brunson “Türkçe yapacağım. Anlamazsam sorarım” diye yanıt verdi.

Mahkeme başkanı, yeminli iki bilirkişinin salonda bulunduğunu hatırlattı.

İzmir’de ikamet ettiğini, sabıkasının olmadığını ve doktora yaptığını anlatan rahip, iddianamede geçen İspanya ve Almanya vatandaşlıklarını reddetti, yalnızca ABD vatandaşı olduğunu söyledi.

‘Susma hakkı’nı kullanmadı

Kimlik tespitinden sonra iddianamenin okunmasına geçildi. 45 dakika süren özet okumadan sonra mahkeme başkanı, sanık Brunson’a savunma yapmadan önce susma hakkını kullanabileceğini, savunma için ek süre isteyebileceğini hatırlattı.

Brunson, “Savunmamı şimdi yapmak istiyorum” diyerek konuşmaya başladı.

‘FETÖ benim inancıma bir hakaret’

‘Tanrının hizmetlisi’ olduğunu, 1993’te eşiyle Türkiye’ye taşındıklarını söyleyen rahip şunları anlattı: “Tek gelme nedenim, İsa Mesih’i anlatmak ve ona öğrenci yetiştirmekti. 2000’de İzmir’e taşındık ve Yeniden Doğuş Kilisesi’ni açtım. Yanlış hiçbir şey yapmadım. Devlet bizi her zaman izledi. Türkiye aleyhine hiçbir şey yapmadım. Tam tersine Türkiye’yi seviyorum. 25 senedir Türkiye için dua ediyorum. Masumum. Gerçeğin ortaya çıkmasını istiyorum. İddiaların ve suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum. Bu faaliyetlere katılmadım. FETÖ, benim inancıma bir hakaret. Ben Hristiyan bir din adamıyım. Ben İslami bir harekete katılmadım. Ben İsa Mesih’e öğrenci yetiştirmek istiyorum. Benim inancım ve mezhebim böyle bir şey kabul etmezdi.”

Duruşmadan notlar

Jandarma, duruşmanın yapıldığı Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’nün çevresinde güvenlik önlemi alırken tek tek kimlik kontrolü yapıldı.

Brunson’un eşi Norine Lyn Brunson, ABD’li senatör Tom Tillis ve ABD İnanç Özgürlüğü Elçisi Sam Brounbeck duruşma salonunda sanık yakınlarına ayrılan bölümde oturdu.

Duruşmada çok sayıda yerli-yabancı gazeteci var.