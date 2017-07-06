Tutuklanmıştı: DNA testi babanın öz kızına cinsel istismarını doğruladı 

Kütahya’da 17 yaşındaki A.K.’nin, öz babası 43 yaşındaki Y.K. tarafından cinsel istismara uğradığı DNA testiyle doğrulandı.

DHA’nın haberine göre A.K., 16 Haziran’da karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle yakınları tarafından Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

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Yapılan tetkiklerde iki aylık hamile olduğu belirlenen A.K., doktorlara üvey annesiyle birlikte kaldıkları evde babası Y.K.’nin kendisiyle defalarca ilişkiye girdiğini, bunun sonucunda da hamile kaldığını söyledi.

Doktorların durumu bildirmesini ardından baba Y.K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Suçlamaları kabul etmeyen ve kızının eski nişanlısından hamile kalmış olabileceğini söyleyen Y.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kütahya E Tipi Cezaevi’ne konuldu.

DNA testi doğruladı

Kürtaj yapılan A.K.’yi hamile bırakanın belirlenmesi için baba Y.K. ve A.K.’nin eski nişanlısından alınan kan örnekleri İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Yapılan DNA testinde A.K.’yi öz babası Y.K.’nin hamile bıraktığı belirlendi.

Halen tutuklu olan Y.K.’nin yargılanmasına önümüzdeki günlerde Kütahya Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlanacak.