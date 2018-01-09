Tutuklanmadı: Zihinsel engelli öğrencileri istismardan öğretmene 15 yıl hapis

Share Flip WhatsApp +1 Pin Pocket Shares 0

İzmir’deki Bornova Halk Eğitim Merkezi’nde sistematik olarak zihinsel engelli öğrencileri istismar etmekten suçlu bulunan öğretmen tutuklanmadı.

İddianameye göre merkezde eğitim gören zihinsel engelli 23 yaşındaki Özlem N., evlerindeki muhabbet kuşlarının gagalarıyla birbirleriyle oynadıklarını görünce annesine “Ben de öğretmen Yalçın K.’yla böyle öpüşüyorum” dedi.

Reklam

Anne durumu diğer öğretmenlere bildirdi. Öğretmenler Yalçın K.’yı takip etmeye başladı. Daha sonra Yalçın K. hakkında erkek ve kadın öğrencilerin cinsel organlarına dokunduğu, masaj yaptırarak istismar ettiği, bir öğrenciye de dokunup “Kalçan güzelmiş” dediği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunuldu.

‘Yalan söyleyemezler’

Savcı, mağdurların tamamen zihinsel engelli olduğunu, kendilerini tam olarak ifade edemediklerini ancak sosyal hizmetler uzmanı ve avukat huzurunda alınan ifadelerinin, kurstaki diğer öğretmenlerin tuttukları tutanakla benzer özellikler gösterdiğini, şüpheli tarafından dudaklarından öpüldüklerini, şüphelinin cinsel organlarına dokunduğunun mağdurlar tarafından beyan edildiğini kaydetti.

İddianamede şüphelinin her ne kadar suçu kabul etmese de tanık ifadeleri, mağdurların anlatımları, mağdurların zihinsel engelli olup kurgulama yetenekleri bulunmayan, hayatı gördüğü gibi kopyalayan ve yalan söyleme yetileri bulunmayan mağdurların beyanları göz önüne alınarak öğretmene ‘beden ve ruh bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan mağdurlara cinsel saldırı’ suçundan dört kez üç yıldan 7,5 yıla kadar hapis cezası istendi.

Suçlu bulundu

Dava İzmir 29’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’nde başlarken tutuklu olan öğretmen salıverildi. Tutuksuz yargılanan öğretmen suçlamaları kabul etmezken olay nedeniyle çok yıprandığını söyledi.

Yargılama sonucunda mahkeme, öğretmeni suçlu bularak toplamda 15 yıl üç ay hapis cezasına çarptırdı ancak tutuklamadı.

Karar Yargıtay tarafından onanırsa sanık Yalçın K. cezasını çekmek için tutuklanacak.