Tutuklanma ihtimali sorulan Kılıçdaroğlu: Her şeye hazırlıklıyım

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından hedefe oturtulmasının ardından doğan tutuklanabileceği ihtimali için “Her şeye hazırlıklıyım” dedi.

Hürriyet Daily News muhabiri Barçın Yinanç’a konuşan CHP lideri sözlerine şöyle başladı: “Her darbe kendi hukukunu yaratır; kendi mahkemesi, kendi polisleri gözaltına alıp tutuklatabilir de. Gayri ciddi bir söz olarak bunu görmek doğru değil. Daha önce de dedim; Türkiye’de hiç kimsenin can ve mal güvenliği yoktur. Hiç kimsenin derken buna ben de dahilim.”

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Kılıçdaroğlu, Yinanç’ın “Yani ‘Ben her şeye hazırlıklıyım’ diyorsunuz” sözlerine “Elbette” diyerek karşılık verdi.

Olası tutukluluğunun CHP’nin muhalefetini daha güçlü hale getireceğini savunan Kılıçdaroğlu, AKP içinde ‘büyük moral bozukluğu’ olduğunu ve Erdoğan’ın ‘metal yorgunluğu’ tabirinin aslında ‘metal yığılması’ olarak açıklanabileceğini söyledi.

Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun ‘casusluk’ iddiasıyla tutuklandığı MİT TIR’ları soruşturmasının, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na uzanabileceğini ima etmişti.

Erdoğan, Berberoğlu’nun “Buradan çıktım çıktım. Çıkmadığım takdirde açıklamalarda bulunacağım” dediğini öne sürerek, “İçerdeki zatla Kılıçadaroğlu’nun bağlantısı çıkarsa şaşmayın” demişti.

Cumhurbaşkanının bu ifadeleri üzerine CHP’den yapılan açıklamada Kılıçdaroğlu’na ‘kumpas kurulduğu’ savunulmuştu.

AKP sözcüsü Ünal, kumpas iddialarını reddederek “Kimsenin haksız tutuklanması ya da gözaltına alınmasından yana olamayız. Kılıçdaroğlu’nun CHP’si suçüstü yakalanmanın paniğini yaşamaktadır” demişti.

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel ise, Ünal’ın bu sözlerinin ardından AKP sözcüsünü canlı yayında tartışmaya çağırmıştı: “Genel başkanında olmayan cesaret varsa gel konuşalım.”