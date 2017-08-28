Tutuklanınca ‘savaş çıkaran’ Hint guruya ‘tecavüz’den 20 yıl: Ülke teyakkuzda, ordu hazır bekliyor

Hindistan’da tutuklanınca sokakların savaş alanına döndüğü ‘dini önder’e iki kadına tecavüz ettiği suçlamasıyla 20 yıl hapis cezası verildi.

BBC Türkçe’nin haberine göre 50 yaşındaki Gurmeet Ram Rahim Singh adlı ‘guru’, 2002’de işlediği suçlardan dolayı 10’ar yıl hüküm giydi.

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Decha Sacha Sauda tarikatının lideri Singh tutuklandığında destekçileri sokaklara çıkmış, polisle çatışmalarda en az 38 kişi hayatını kaybetmiş, 200’den fazla kişi yaralanmıştı.

Ülkede çok sayıda araç da ateşe verilmişti.

Ülke teyakkuzda

Hint yetkililer, Singh’in hüküm giymesi sonrası olayların artmasından endişe ediyor.

Tarikatın merkezi sayılan Haryana eyaletinin Sirsa ilçesi ile Pencab eyaleti dahil birçok bölgede sokağa çıkma yasağı getirildi.

Singh’in tutulduğu hapishanenin bulunduğu ilçenin emniyet müdürü, protestoların yeniden şiddetlenmesi halinde polis görevlilerinin ateşli silah kullanmaktan çekinmeyeceğini bildirdi, polise ‘gerektiğinde ateş etme yetkisi’ verildi.

Başkent Delhi’de de önlemler artarken, ordu hazır bekletiliyor.

Ülkede okul ve üniversiteler birkaç gündür kapalı. Geçen perşembe getirilen internet yasağı iki gün daha uzatıldı.