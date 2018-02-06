Tutuklandı: Tacizci önce kadını aracıyla izledi, sonra yerlerde sürükledi

Ankara’da taciz ettiği kadın kendisine tepki gösterince kolundan tutup otomobille sürükleyen erkek tutuklandı.

Keçiören ilçesindeki Aktepe mahallesinde dün öğle saatlerinde Z.Ö.’nün yolda yürüyen B.K. isimli kadını takip ettikten sonra sözlü olarak taciz ettiği öne sürüldü.

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Kamera görüntülerine göre B.K., daha sonra tacizciye tepki gösterdi, aracın camına taşla vurdu. Bu sırada adam kadını kolundan tutarak gitmesini engelledi, ardından da aracı hareket ettirerek kadının sürüklenmesine neden oldu.

Bir süre yerde sürüklenen kadın, adamın elini bırakmasıyla otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Yerde sürüklenmenin etkisiyle vücudunun çeşitli yerlerinde yaralar ve sıyrıklar oluşan B.K. hastanede tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, güvenlik kamerası görüntülerinden aracın plakasını belirleyip şüpheli Z.Ö.’yü gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen adam tutuklandı.