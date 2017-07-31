‘Tutuklandı’ haberini izleyen Öksüz’ün ‘son sözü’: Gidiyorum, neresi diye sormayın

Darbe girişiminin kilit isimlerinden Adil Öksüz’ün ‘FETÖ’nün Rusya imamı’ olduğu öne sürülen kayınbiraderi Ali Sami Yıldırım savcılık ifadesinde, Öksüz’ün kendisine son olarak “Hiçbir şey sormayın, buralardan gidiyorum. Nereye gittiğimi de sormayın” dediğini anlattı.

Akıncı Üssü’nde 16 Temmuz sabahı gözaltına alınanlar arasında olan Öksüz, savcılık sorgusunun ardından hakim Köksal Çelik tarafından ‘adli kontrol’ şartıyla serbest bırakılmış, savcının itirazı hakim Sönmez tarafından ‘tutuklamaya yönelik delil olmadığı’ gerekçesiyle reddedilmişti.

Reklam