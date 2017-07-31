‘Tutuklandı’ haberini izleyen Öksüz’ün ‘son sözü’: Gidiyorum, neresi diye sormayın

Darbe girişiminin kilit isimlerinden Adil Öksüz’ün ‘FETÖ’nün Rusya imamı’ olduğu öne sürülen kayınbiraderi Ali Sami Yıldırım savcılık ifadesinde, Öksüz’ün kendisine son olarak “Hiçbir şey sormayın, buralardan gidiyorum. Nereye gittiğimi de sormayın” dediğini anlattı.
Akıncı Üssü’nde 16 Temmuz sabahı gözaltına alınanlar arasında olan Öksüz, savcılık sorgusunun ardından hakim Köksal Çelik tarafından ‘adli kontrol’ şartıyla serbest bırakılmış, savcının itirazı hakim Sönmez tarafından ‘tutuklamaya yönelik delil olmadığı’ gerekçesiyle reddedilmişti.
Daha sonra hakkında yeniden yakalama kararı çıkarılan Öksüz’e ilişkin şu ana kadar herhangi bir iz bulunamadı.
‘Havalimanında karşılamış’
Sözcü’den Asuman Aranca’nın haberine göre, halen Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan ve ‘FETÖ’nün Rusya imamı’ olduğu öne sürülen Yıldırım, serbest bırakıldıktan sonra uçakla İstanbul’a giden Öksüz’ü havalimanında karşıladı.
Yıldırım ifadesinde, Öksüz’ün kendisini 18 Temmuz günü arayarak ‘başına bir olay geldiğini, Gölbaşı’nda gözaltına alındığını ve bir avukata ihtiyacı olduğunu’ söylediğini aktardı.
‘Komik bir olay, gelince anlatacağım’
Öksüz’e Ankara Barosu avukatlarından birinin irtibatını verdiğini söyleyen Yıldırım, Öksüz’ün kısa bir süre sonra kendisini tekrar arayıp, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını söylediğini kaydetti.
Sorunun ne olduğunu sorduğunu ve Öksüz’ün kendisine ‘komik bir olay olduğunu ve gelince anlatacağını’ söylediğini aktaran Yıldırım, Öksüz’ün ortak otoparklarında bulunan SIR plakalı iki aracıyla kendisini Atatürk Havalimanı’nda karşılamasını istediğini belitti.
Öksüz’ü alarak Kısıklı’da aynı binada oturdukları kendi evine götürdüğünü anlatan Yıldırım, Öksüz’e “Ne işin vardı oralarda?” diye sorduğunu, Öksüz’ün de Gölbaşı’nda daha önceden planlı bir arsa alım-satım işi için orada bulunduğunu söylediğini aktardı.
‘Tutuklandı haberlerini izledik’
19 Temmuz günü Öksüz’ün arabasıyla babası Cevat Yıldırım’ın Sakarya Akyazı’daki evine gittiklerini ve geceyi burada geçirdiklerini ifade eden Yıldırım, 20 Temmuz günü kahvaltı yaptıkları sırada bir yakınlarının aradığını ve “Adil Öksüz tutuklandı” haberlerini birlikte izlediklerini aktardı.
Yıldırım, Öksüz’ün kendilerine “Bu şekilde devam ederse beni tekrar gözaltına alabilirler. Bana hiçbir şey sormayın, ben buralardan gidiyorum. Nereye gittiğimi de sormayın” dediğini ve arabasının orada kalmasını isteyerek zaman kaybetmeden evden çıktığını öne sürdü.