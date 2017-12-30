Tutuklandı: ‘Cumhurbaşkanlığında danışmanım’ dedi, iş vaadiyle para aldı

Kendini ‘Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga’nın danışmanı’ olarak tanıtarak iş bulma vaadiyle para toplayan bir dolandırıcı tutuklandı.

Habertürk’ten Fevzi Çakır’ın haberine göre olay mağdurların Kasırga’ya ulaşmasıyla ortaya çıktı. Kasırga da konuyla ilgili Ankara başsavcılığına 18 Eylül’de suç duyurusunda bulundu.

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Savcılık soruşturma başlattı. Polis, iş arayan kişilerden 4-5 bin lira para aldığını tespit ettiği Mehmet Ali Büyükişbir’i gözaltına aldı.

Sahte söyleşi fotoğrafı

Büyükişbir, TBMM kapısında çektirdiği bir fotoğrafa televizyon kanallarına söyleşi vermiş gibi mikrofon montajlamış ve Facebook hesabına koymuş. Büyükişbir, iktidara yakın olduğu algısı oluşturmak için Başbakan Binali Yıldırım dahil bazı siyasilerin fotoğraflarını paylaşmış, “TBMM’de çalıştı” gibi notlar notlar düşmüş.

‘İnsanlar bana bu sıfatı yakıştırır’

İfadesinde suçlamaları kabul etmeyen Mehmet Ali Büyükişbir, kendini ‘okuryazar, şoför ve sabıkasız’ olarak tanıttı.

Şüphelinin daha önceki bir olay nedeniyle de ‘dolandırıcılık’ suçundan arandığı tespit edildi.

Büşükişbir kendini şöyle savundu: “Çevremdeki insanlar bana ‘Bakan ya da milletvekili danışmanı mısın?’ diye sorduklarında ‘Evet’ demişliğim olmuştur. Çünkü insanlar bana bu sıfatı yakıştırırlar. Ben kimseden bu sıfatımı kullanarak, menfaat temin etmedim,”

Tutuklanan Büyükişbir, Sincan Cezaevi’ne konuldu.