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Yaramazlara biraz batar!

Tutuklanan Reina saldırganı: Hristiyanlardan öç almak için ‘kısas’ yaptım

 

İstanbul’un Ortaköy semtindeki ünlü eğlence kulübü Reina’da yılbaşı gecesi 39 kişiyi katleden IŞİD’li Abdülkadir Maşaripov, saldırıyı Hristiyanlardan öç almak için yaptığını söyledi.

Fotoğraf: DHA

Maşaripov, saldırıdan 17 gün sonra ‘Ebu Muhammed’ kod adlı Iraklı arkadaşının Esenyurt’taki evine düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.

Savcılık ifadesinin ardından ‘anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme’, ‘silahlı terör örgütüne üye olma’, ‘nitelikli şekilde birden fazla kişiyi öldürme’ ve ‘sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermileri satın alınması, taşınması ve bulundurulması’ suçlarından hakimliğe sevk edilen Maşaripov, önceki gün tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne gönderilmişti.

‘Amacım Hristiyanları öldürmekti’

Hürriyet’ten Damla Güler’in haberine göre Maşaripov’un hakimlikteki ifadesine ulaştı.

İlk ‘eylem’inin Reina saldırısı olduğunu söyleyen Maşaripov, “Dünyada Hristiyanların yaptıkları öldürme olaylarına karşı onlardan öç almak amacıyla onların bayram günü bir eylem yapmayı düşündüm. Amacım Hristiyanları öldürmekti” dedi.

Türkiye aleyhine bir şey yapmadığını savunan Maşaripov, pişman olmadığını, öç alarak ‘kısas’ yaptığını düşündüğünü ifade etti.

İdam hükmü verilirse iyi olur’

Maşaripov, saldırı sırasında rehine düşmemek için kendini öldürmeyi düşündüğünü belirterek, “İdam hükmü verilirse iyi olur. Flashbangleri tüm mermiler bittikten sonra attım. Bir şey olmadı. Sağ kaldım. Aslında ölmek için girmiştim” diye konuştu.

IŞİD’in neden Müslüman ülkelere karşı eylem yaptığını bilmediğini aktaran Maşaripov, IŞİD’in ‘gücü yetse başka dinden ülkelere de hakimiyet kurabileceğini’ kaydetti.

Türkiye’de herhangi bir örgütsel toplantıya katılmadığını, telefon irtibatı kurmadığını savunan Maşaripov, ailecek Suriye’ye gitmeye çalıştıklarını ancak gidemedikleri için İstanbul’a geldiğini söyledi.

‘Taksim polis kaynıyordu’

Maşaripov, şunları anlattı: “Silahların nereden bulunduğunu bilmiyorum. 31’inde Taksim’de keşif yapmak istedim. Eğer karar verseydim silah kullanıp orada bulunan insanları öldürecektim. Taksim’e giriş yoktu, her yer polis kaynıyordu. Ondan sonra fikrimi değiştirdim.”

Haberde Maşaripov’un eylem talimatı aldığı belirtilen ‘Ebu Cihad’a “Ben bu eylemi 31 Aralık’ta yapayım yoksa başka gün yapmam” dediğini anlattığı, ifadesinde önce “Kapıda polis yoktu” daha sonra da “Kapıda polis vardı” dediği de kaydedildi.

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