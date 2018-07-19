Oktar’ın ifadesi: Türkiye lehine görüştüm, kız çocuklarıyla dikkatli ilişki kurdum

68 kişiyle birlikte tutuklanan Adnan Oktar ifadesinde suçlamaları reddederek, “Yurt dışı görüşmelerim Türkiye lehine yapılan görüşmelerdir. Kız çocukları konusunda son derece dikkatli ilişki kuran bir kişiyim” dedi.

Oktar ve grubuna 11 Temmuz sabahı eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Oktar liderliğindeki ‘suç örgütü’ne ‘çocukların cinsel istismarı’, ‘siyasi ve askeri casusluk’, ‘dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle dolandırıcılık’, ‘eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi’, ‘kişisel verilerin kaydedilmesi’nin de bulunduğu 31 farklı suçlama yöneltiliyor.

Reklam

25 saat sorgulanan Oktar dahil 168 kişi dün gece tutuklandı.

Hürriyet’ten Damla Güler’in haberine göre, Oktar ifadesinde atılı suçlamaları kabul etmezken geniş bir arkadaş grubu olduğunu, lakap kullandığını, ancak kod adı bulunmadığını söyledi: “Türk polisine karşı iddia edildiği gibi düşüncem olmadığını beyan etmek isterim. Ayda 3 bin 500 TL gelirim olmakla başkaca bir gelirim yoktur. Müştekiler bana kumpas kurmuşlardır. Yurt dışı görüşmelerim Türkiye aleyhine değil, Türkiye lehine yapılan görüşmelerdir. Küçük kızları evine alarak cinsel tacizde bulunduğuma dair iddiaları da kabul etmiyorum.”

Kanunlara uygun olarak yaşadığını ve toplum tarafından tanındığını belirten Oktar, ‘gizli ve anlaşılmaz bir örgüt lideri’ olmadığını savundu: “Bize karşı atak yapan bu grup 25-30 kişilik bir gruptur. Bunları da biliyoruz. İnternette de bunları yapılacak operasyonları ifşa eden kişiler vardır. Bu kız çocuklarına tecavüz olaylarını ise kesinlikle kabul etmiyorum. Bu da iftiradır. Buna aşırı bir abartı yapılmaktadır. Kız çocuklarının ailelerine 50 bin TL para vererek onları aldığımıza dair iddialar vardır. Halbuki ben hayatımın her evresinde dikkatli olduğu gibi kız çocukları konusunda da son derece dikkatli olarak ilişki kuran bir kişiyimdir. O bahse konu küçük kızla annesi ile birlikte geldi. Ancak eve almadım, bahçede görüştük gönderdim. Bu iftiraları kabul etmiyorum. Atatürkçü, milliyetçi bir kişiyim.”