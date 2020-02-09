Kadir Şeker’in ifadesi: Kadının ağlama sesine dayanamayıp yanlarına gittim

Konya’da sevgilisini sokak ortasında döven adama müdahale etmek isterken çıkan arbedede bir kişinin ölümüne neden olan Kadir Şeker, “Kadının ağlama sesine dayanamayıp yanlarına gittim” dedi.

Şeker (sağda) Fotoğraf: DHA

20 yaşındaki Kadir Şeker, parkta sevgilisi 35 yaşındaki Ayşe D.’yi döven 32 yaşındaki Özgür Duran’a müdahale etmek isterken arbede çıkmış, arbede sırasında Duran, Şeker’in elindeki bıçağın vücuduna saplanması sonucu hayatını kaybetmişti. Şeker, ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklanmıştı.

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Hürriyet’ten Musa Kesler’in haberine göre Şeker ifadesinde Duran’ın kadına bağırması üzerine yanlarına gittiğini, “Ağabey ne yapıyorsun” dediğini, adamın “S… git başımdan … veleti” dediğini söyledi. Genç, Duran’a “Ayıp değil mi, gücün kadına mı yetiyor” deyince, “Senin belan olur seni bulurum, karım değil mi lan sana ne” karşılığını aldığını aktardı.

Duran’ın kendisine küfrettiğini, bağırmaya başladığını belirten Şeker, Duran’ın yüzüne sürekli vurduğunu, elleriyle kendini koruduğunu, boğazının da sıkıldığını anlattı.

‘Ağlama sesini duyunca gittim’

Şeker şöyle devam etti: “En son boğazıma yapıştı, ben geriye kaçmaya çalıştıkça boğazımı bırakmadı. Ciğerlerim acıdı, nefes alamadım. Cebimdeki bıçağa elim gitti. Bıçağı sağ elimle açtım. Geriye kaçmaya çalışırken, adam benim boğazımdan tutmaya devam etti. Geri giderken botumun topuğu takıldı. Yere sırt üstü düştüm, adam da yanıma doğru düştü. Tam olarak üstüme doğru düşmedi galiba öyle hatırlıyorum. Adam düşünce elimde acı hissettim. Kendimi yan taraftan çıkarttım ayağa kalktım, elimde ve bıçakta kan gördüm. Bıçağı kapatıp cebime koydum, oradan yürüyerek eve gittim elimi tutmaktaydım. Geri dönüp bakmadım. Adamın ne halde olduğunu görmedim.”

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Şeker, daha önce kendisinin parkta falçatayla kovalandığı için bazen bıçak taşıdığını dile getirerek, Ayşe D.’nin “Elinde bıçakla yanımıza geldi” ifadesinin doğru olmadığını kaydeti.

Şeker, “Kadının ağlama sesine ve adamın bağırmasına istinaden yardım amaçlı kadına karşı bir fiziksel eylem varsa aralamak için gitmiştim” ifadelerini kullandı. Genç, pişman olduğunu da ifade etti.

‘Bıçağı gösteriyordu’

Ayşe D. ise Duran ile Şeker’in tartıştığını anlatırken “Çocuk elindeki bıçağı hafif hafif Özgür’e gösteriyordu. Özgür bıçağı görünce biraz daha fazla sinirlendi. Bir anda birbirlerine sarıldılar daha sonra Özgür çalıların üzerine sırt üstü düştü. Çocuk da yanına… Bayıldığını sandım, elime kan gelince bıçaklandığını anladım. Şahsın bıçak vurma anını görmedim” dedi. Ayşe D., Şeker’in yardım etme amacıyla yanlarına geldiğini düşündüğünü söyledi.