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Yaramazlara biraz batar!

Tutuklanan halk otobüsü şoförü: Tehdit ve takip ediliyordum, durağa daldım

İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde, durakta bekleyen yolcuların arasına dalarak bir kişinin ölümüne, 12 kişinin yaralanmasına neden olan özel halk otobüsü şoförü Necdet Karakuş’un emniyetteki ifadesinde bazı kişiler tarafından tehdit ve takip edildiğini, otobüsü durağa doğru sürdüğünü söylediği öğrenildi.

Fotoğraf: DHA

Şirintepe-Kabataş seferini yapan 27E numaralı özel halk otobüsünün şoförü Karakuş, pazar günü, otobüsü durağa sürdükten sonra etrafına bıçak çekerek bir kişiyi kolundan yaralamış, daha sonra kaçarak denize atlamıştı. Polis tarafından denizden çıkarılan Karakuş, sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından ‘kasten öldürme’ ve ‘kasten yaralamaya neden olmak’ suçlarından tutuklanmıştı.

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Karakuş’un sorgu hakimliğinde de olaydan bir gece önce uyuşturucu kullandığını, frene basıp basmadığını hatırlamadığını, otobüsün kameralarını da kendisinin bozduğunu söylediği belirtildi.

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