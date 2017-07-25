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Tutuklanan hak savunucuları için AB Komisyonu önünde eylem

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Büyükada’daki toplantıda gözaltına alınan ve tutuklanan insan hakları savunucuları için Belçika’nın başkenti Brüksel’deki Avrupa Birliği (AB) Komisyonu önünde eylem yapıldı.

Fotoğraflar: Reuters

İnsan hakları savunucusu 10 kişi, 5 Temmuz’da gözaltına alınarak günler sonra adliyeye sevk edilmişti.

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Hak savucularından altısı tutuklanırken, dördü adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Daha sonra ise Nalan Erkem ve İlknur Üstün tutuklanmıştı. Böylece sayı sekize yükselmişti.

Hak savunucuları iktidara yakın medya tarafından sayısız kez hedef gösterildi.

Af Örgütü’nün çağrısıyla

Uluslararası Af Örgütü’nün çağrısıyla Brüksel’deki AB Komisyonu öünde düzenlenen eylemde, cezaevindeki hak savunucularının serbest bırakılması talep edildi.

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